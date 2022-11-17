Задержанный глава «Метро МиР» Мысик не признает вину в превышении полномочий

Следствие уверено, что с 2019 по 2021 год руководитель муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик организовал добычу песка из карьера – в протоке реки Обь.
Этот песок использовали при строительстве дорог у нового ЛДС. Такой песок считается некачественным. Дороги пришлось делать практически заново.
Причиненный ущерб оценивается в более 340 млн рублей. Из-за нарушений, сроки сдачи ледовой арены были перенесены.
Свою вину Мысик не признал. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.
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