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Задержанный глава «Метро МиР» Мысик не признает вину в превышении полномочий

Сегодня, 06:18
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
ЛДС
Правоохранители обвиняют задержанного Александра Мысика в превышении должностных полномочий, подробности сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следствие уверено, что с 2019 по 2021 год руководитель муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик организовал добычу песка из карьера – в протоке реки Обь.

Этот песок использовали при строительстве дорог у нового ЛДС. Такой песок считается некачественным. Дороги пришлось делать практически заново.

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Причиненный ущерб оценивается в более 340 млн рублей. Из-за нарушений, сроки сдачи ледовой арены были перенесены.

Свою вину Мысик не признал. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.  

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#Город#Дело Мысика: задержание и обыски#Арест#Эмилия Губарева
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