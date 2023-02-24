В новом ЛДС в Новосибирске протекла крыша - фейк или правда?

Протечку крыши связывали с оттепелью, так как в регионе потеплело до +2 градусов. Судя по кадрам, которые якобы сделаны на ЛДС, с потолка течет ржавая жижа. Однако официального подтверждения этой информации нет. Это может быть фейк. Вот так комментируют новосибирцы сообщение о протечке: