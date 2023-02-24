В новом ЛДС в Новосибирске протекла крыша - фейк или правда?

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В новом Ледовом дворце спорта якобы протекла крыша, о чем утверждается в нескольких новосибирских Телеграм каналах, в частности «Ерыкаловщина» и «Новосибирск с огоньком».
««Сибирь-Арена» настолько круче «G-Drive Арены», что в Новосибирске, в отличие от какого-то там Омска, кока-кола в фойе льётся прямо с потолка. Всё ради болельщиков. Или это не кока-кола?», - говорится в сообщении тг-каналов.
Протечку крыши связывали с оттепелью, так как в регионе потеплело до +2 градусов. Судя по кадрам, которые якобы сделаны на ЛДС, с потолка течет ржавая жижа. Однако официального подтверждения этой информации нет. Это может быть фейк. Вот так комментируют новосибирцы сообщение о протечке:
Почему бы хоть раз на совесть не сделать?
Да не, просто в Новосибирске все через ж**у
Слишите шипит, это давление в трубах)))Воду дали, просто не качественные соединения или трубы
Тот момент когда сэкономили на кровлю
Однако выяснилось, что никакой протечки на новом ЛДС не было. Это видео не новое и сейчас все недочеты устранены.
«По предварительным данным, это видео старое – когда тестировались системы пожаротушения. Поэтому у этой жидкости цвет коричневый. Это не весенняя протечка крыши», - сообщили Atas.info в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.