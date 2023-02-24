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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В новом ЛДС в Новосибирске протекла крыша - фейк или правда?

24 февраля 2023, 04:33
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Официально в Минспорта региона объяснили, что это была не протечка

В Новосибирске в новом ЛДС опровергли протечку крыши - видео оказалось старым

Крыша протекла на ледовой арене в Новосибирске, сообщает ряд Телеграм-каналов. С потолка течет жижа коричневого цвета, которую пользователи соцсетей называют «Кока-Колой». Однако по официальной информации, это была не протечка.

В новом Ледовом дворце спорта якобы протекла крыша, о чем утверждается в нескольких новосибирских Телеграм каналах, в частности «Ерыкаловщина» и «Новосибирск с огоньком».

««Сибирь-Арена» настолько круче «G-Drive Арены», что в Новосибирске, в отличие от какого-то там Омска, кока-кола в фойе льётся прямо с потолка. Всё ради болельщиков. Или это не кока-кола?», - говорится в сообщении тг-каналов.
Скриншот
Фото: Ерыкаловщина, тг-канал

Протечку крыши связывали с оттепелью, так как в регионе потеплело до +2 градусов. Судя по кадрам, которые якобы сделаны на ЛДС, с потолка течет ржавая жижа. Однако официального подтверждения этой информации нет. Это может быть фейк. Вот так комментируют новосибирцы сообщение о протечке:

Почему бы хоть раз на совесть не сделать?
Да не, просто в Новосибирске все через ж**у
Слишите шипит, это давление в трубах)))Воду дали, просто не качественные соединения или трубы
Тот момент когда сэкономили на кровлю

Однако выяснилось, что никакой протечки на новом ЛДС не было. Это видео не новое и сейчас все недочеты устранены. 

«По предварительным данным, это видео старое – когда тестировались системы пожаротушения. Поэтому у этой жидкости цвет коричневый. Это не весенняя протечка крыши», - сообщили Atas.info в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. 
Никакой протечки крыши в ЛДС нет, актуальное видео есть в распоряжении редакции Atas.info
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#Эмилия Губарева#ЛДС#Крыша#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
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