Условия проведения хоккейных матчей в новом ЛДС назвали в КХЛ

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Как уточнили в КХЛ, ЛДС должен пройти процедуру соответствия требованиям техрегламента и получить оценку комиссии, затем арена сможет принять матчи. Это стандартная процедура.
«На данный момент КХЛ ожидает ряд официальных документов, связанных с вводом спортсооружения в эксплуатацию. После их получения лига проведет инспекцию арены на предмет ее соответствия требованиям технического регламента КХЛ», — цитирует КХЛ агентство ТАСС.
Если оценка будет положительной, то в ледовом дворце спорта проведут тестовый матч, а затем игру Молодежной хоккейной лиги, только после этого арена примет матчи КХЛ.
Стоит напомнить, что ЛДС откроют в 2023 году. Арена сможет вместить в себя более 10 тысяч зрителей. Стоимость строительства составила 14,4 млрд рублей.