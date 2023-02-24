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Published Сегодня, 02:44

Modified Сегодня, 02:46

Updated Сегодня, 02:46

Условия проведения хоккейных матчей в новом ЛДС назвали в КХЛ

24 февраля 2023, 02:44
Фото: atas.info
Игры в ЛДС проведут только после экспертной оценки
Ледовая арена сможет принять первые матчи только после проверки технического регламента и оценки комиссии, сообщают в пресс-службе КХЛ.

Как уточнили в КХЛ, ЛДС должен пройти процедуру соответствия требованиям техрегламента и получить оценку комиссии, затем арена сможет принять матчи. Это стандартная процедура.

«На данный момент КХЛ ожидает ряд официальных документов, связанных с вводом спортсооружения в эксплуатацию. После их получения лига проведет инспекцию арены на предмет ее соответствия требованиям технического регламента КХЛ», — цитирует КХЛ агентство ТАСС.

Если оценка будет положительной, то в ледовом дворце спорта проведут тестовый матч, а затем игру Молодежной хоккейной лиги, только после этого арена примет матчи КХЛ.

Стоит напомнить, что ЛДС откроют в 2023 году. Арена сможет вместить в себя более 10 тысяч зрителей. Стоимость строительства составила 14,4 млрд рублей.

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#Эмилия Губарева#ЛДС#КХЛ#Хоккей#Общество#Город#Спорт#Новосибирск
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