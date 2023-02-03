Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
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Updated Сегодня, 02:27
Горожане могли проголосовать «За» или «Против» названия парка «Арена» возле Ледового дворца спорта. Всего в опросе принимали участие 343 человека. Выборы были безальтернативные. Власти предложили в вариантах только одно название, которое уже полюбилось многим сибирякам.
По завершении опроса 204 человека проголосовали за название парка «Арена». Против выступили 130 человек, остальные затруднились ответить.
В итоге большинство голосов у парка будет официальное название. Однако читателям Atas.info не понравились безальтернативные выборы.
«Да лучше бы даже еще пару вариантов предложили банальных и мы бы выбрали эту «Арена», чем голосовать только за нее. Или же каждый мог прислать свой вариант, что считаю вполне разумным», - считает сибирячка Ольга.
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