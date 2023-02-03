Горожане могли проголосовать «За» или «Против» названия парка «Арена» возле Ледового дворца спорта. Всего в опросе принимали участие 343 человека. Выборы были безальтернативные. Власти предложили в вариантах только одно название, которое уже полюбилось многим сибирякам.