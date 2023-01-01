В районе обеда начинают прибывать люди. Но плохая транспортная доступность делает свое дело: не каждый после праздничной ночи с возлияниями сядет за руль, а общественный транспорт сюда не ходит, хотя остановочные павильоны уже установлены. Места для остановки автобусов превратились в парковки для личных автомобилей.