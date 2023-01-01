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Что творится в новосибирском парке "Арена" в первый день 2023 года

Сегодня, 06:40
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В первый день 2023 года гуляющих в парке немного

Новый парк "Арена" в Новосибирске ждет гостей в новом 2023 году

Новый парк "Арена" около ледового дворца спорта в пойме Оби в Ленинском районе Новосибирска был назван властями города одним из центральных мест новогодних гуляний. Показываем, что происходит в парке 1 января

Новый парк "Арена" около ЛДС в полдень 1 января выглядит пустынно. Новосибирцы, похоже, еще отсыпаются после праздничной ночи.

В парке есть чем знаняться - оборудованы фотозоны, смонтированы качели, аттракционы, на которых можно полазить по веревочным лестницам, прогулочные дорожки расчищены.

В районе обеда начинают прибывать люди. Но плохая транспортная доступность делает свое дело: не каждый после праздничной ночи с возлияниями сядет за руль, а общественный транспорт сюда не ходит, хотя остановочные павильоны уже установлены. Места для остановки автобусов превратились в парковки для личных автомобилей.

В отличие от парковых дорожек, подходы к парку завалены снегом, людям приходится лезть через сугробы.

Указатели сообщают о наличии туалетов, но обнаружить их не удалось.

Если бы станцию метро "Спортивная" запустили, как предполагалось ранее, до конца 2022 года, здесь было бы не в пример больше людей. Однако новая станция новосибирского метрополителна не будет работать, как минимум, до марта.

Но те новосибирцы, что добрались сеголня до новой прогулочной зоны, довольны. Чистый воздух и тишина, нарушаемая только шумом поездов, идуших по метромосту, умиротворяют.

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#Город#Новосибирск#Парк "Арена"#Новый год#Фото
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