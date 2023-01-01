Новый парк "Арена" около ЛДС в полдень 1 января выглядит пустынно. Новосибирцы, похоже, еще отсыпаются после праздничной ночи.
В парке есть чем знаняться - оборудованы фотозоны, смонтированы качели, аттракционы, на которых можно полазить по веревочным лестницам, прогулочные дорожки расчищены.
В районе обеда начинают прибывать люди. Но плохая транспортная доступность делает свое дело: не каждый после праздничной ночи с возлияниями сядет за руль, а общественный транспорт сюда не ходит, хотя остановочные павильоны уже установлены. Места для остановки автобусов превратились в парковки для личных автомобилей.
В отличие от парковых дорожек, подходы к парку завалены снегом, людям приходится лезть через сугробы.
Указатели сообщают о наличии туалетов, но обнаружить их не удалось.
Если бы станцию метро "Спортивная" запустили, как предполагалось ранее, до конца 2022 года, здесь было бы не в пример больше людей. Однако новая станция новосибирского метрополителна не будет работать, как минимум, до марта.
Но те новосибирцы, что добрались сеголня до новой прогулочной зоны, довольны. Чистый воздух и тишина, нарушаемая только шумом поездов, идуших по метромосту, умиротворяют.