В Новосибирске появилась безымянная остановка возле ЛДС

В данный момент ледовый дворец спорта продолжают строить, как и станцию метро «Спортивная». Власти решили не тянуть и поставить остановку возле этих объектов, которые уже совсем скоро сдадут в эксплуатацию.
Павильон сейчас стоит по обе стороны дороги. Но пока без названий. Транспорт там не останавливается.
Напомним, ранее глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, почему срываются сроки сдачи ледовой арены. Недавно и мэрия продлила разрешение на возведение водоотвода к ЛДС.
Губернатор заявил, что все работы во дворце должны закончить до конца 2022 года. Сейчас ждут поставку систем безопасности.