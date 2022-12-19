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В Новосибирске появилась безымянная остановка возле ЛДС

Сегодня, 10:20
Фото: atas.info
Остановку установили рядом с новым ЛДС в Новосибирске
Остановку установили рядом с новым ЛДС в Новосибирске. Однако ей ещё не придумали название.

В данный момент ледовый дворец спорта продолжают строить, как и станцию метро «Спортивная». Власти решили не тянуть и поставить остановку возле этих объектов, которые уже совсем скоро сдадут в эксплуатацию.

Павильон сейчас стоит по обе стороны дороги. Но пока без названий. Транспорт там не останавливается.

Напомним, ранее глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, почему срываются сроки сдачи ледовой арены. Недавно и мэрия продлила разрешение на возведение водоотвода к ЛДС.

Губернатор заявил, что все работы во дворце должны закончить до конца 2022 года. Сейчас ждут поставку систем безопасности.

Губернатор Травников объяснил очередной срыв сроков сдачи ЛДС в Новосибирске
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#ЛДС#Остановка
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