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Мэрия Новосибирска не ответила, как доехать до парка "Арена". Смотрим карту Атас.Инфо

Сегодня, 07:34
Фото: Телеграм канал Анатолия Локтя
28 декабря прошло техническое открытие парка "Арена" у ЛДС

Какой общественный транспорт ходит до парка "Арена" в Новосибирске - подробная карта

Редакция Атас.Инфо выясняла, какой транспорт ходит до Парка "Арена"у ЛДС в Новосибирске. В мэрии оперативного ответа на этот вопрос не дали. Маршруты по навигатору сообщают, от ближайшей остановки общественного транспорта до парка идти более 2 км - смотрите подробные карты с левого и правого берега.

"Главное, побольше светодиодов, чтоб все блестело и сверкало — отличный способ произвести нужный эффект, а как туда добраться на общественном транспорте?" - прокомментировала пост в ВК об открытии Парка "Арена" Маргарита Ревзина. В мэрии обещают ответить на этот вопрос до 23.01.2023.

Действительно, мэр Анатолий Локоть пригласил новосибирцев в парк "Арена" после технического открытия 28 декабря 2022 года. Но не рассказал, как добраться до парка на общественном транспорте. В мэрии на запрос Атас.Инфо на этот вопрос тоже оперативно не ответили.

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Мэр пригласил горожан в Парк "Арена" у нового ЛДС после технического открытия 28 декабря 2022 года.
Фото: Телеграм канал Анатолия Локтя

Станция "Спортивная", которая должна была быть сдана в сентябре 2022 года, на данный момент даже не достроена. Последний раз в муниципалитете сообщали, что станция будет готова 28 декабря, но откроют ее только в 2023 году. Правда, не уточнили, в каком месяце.

Судя по тому, что новое разрешение на строительные работы на станции "Спортивная" выдано до 25 марта 2023 года, открытие для горожан случится не скоро. А это значит, добраться до парка "Арена" на новогодних каникулах у новосибирцев не получится.

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На вопрос, как добраться до парка на общественном транспорте сейчас, когда парк уже официально открыт и мэр пригласил туда горожан, в мэрии сообщили, что информацию для ответа нужно подготовить и взяли отсрочку до 23 января 2023 года. Но новосибирцы и гости города хотели бы посетить парк на новогодних каникулах, ведь он построен для людей, а не для чиновников.

Как добраться до парка "Арена" от остановки "Горская улица"

На 28 декабря ближайшая к остановка общественного транспорта к парку "Арена" - Горская улица. Как показывает навигатор, проезд на личном транспорте займет примерно 24 минуты. Но есть ли там парковка - ответ на этот вопрос в мэрии Новосибирска обещали дать до 23 января 2023 года.

24 минуты займет дорога на личном транспорте до Парка "Арена"
Фото: Яндекс навигатор

Пешком от остановки "Горская улица" до Парка "Арена" согласно картам Яндекс Навигатора идти около получаса - чуть больше 2 километров. Есть ли там пешеходные дорожки - остается загадкой.

Дорога пешком от остановки "Горская улица" до Парка "Арена" займет около получаса
Фото: Яндекс Навигатор

Как добраться до Парка "Арена" на общественном транспорте с правого берега

От станции метро "Речной Вокзал" можно доехать в направлении "Станиславский жилмассив":

  • на троллейбусе №7, 8
  • на автобусах №39, 44, 6
  • на маршрутном такси №18, 63

Транспорт идет до остановки "Горская улица", далее около часа пешком. Дорога, согласно навигатору, в зависимости от выбранного маршрута занимает от 42 минут до 1 часа 10 минут.

Как добраться до Парка "Арена" на общественном транспорте с левого берега

От станции метро "Студенческая" можно доехать в направлении "Лазурная улица":

  • на троллейбусе №7, 8
  • на автобусах №28, 39, 44, 6
  • на маршрутном такси №18, 63

Нужно проехать одну остановку до остановки "Горская улица", далее около получаса пешком. Навигатор говорит, что добраться на общественном транспорте от метро "Студенческая" можно за 35-40 минут. Примерно столько же займет дорога пешком.

Фото: Яндекс Навигатор
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Дорога неблизкая, есть ли в Парке месте, где можно погреться, туалеты, кафе - остается под вопросом. Скорее всего, ничего, кроме дорожек и красивой иллюминации в Парке на данный момент не работает.

Хорошо, что в Новосибирске есть более доступные локации для празднования Нового года. Расписание работы главной елки Новосибирска на Площади Ленина можно узнать здесь.

#Общество#Транспорт#Город#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#ЛДС#Парк "Арена"#Станция спортивная#Ольга Храмушкина
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