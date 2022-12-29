На вопрос, как добраться до парка на общественном транспорте сейчас, когда парк уже официально открыт и мэр пригласил туда горожан, в мэрии сообщили, что информацию для ответа нужно подготовить и взяли отсрочку до 23 января 2023 года. Но новосибирцы и гости города хотели бы посетить парк на новогодних каникулах, ведь он построен для людей, а не для чиновников.