"Главное, побольше светодиодов, чтоб все блестело и сверкало — отличный способ произвести нужный эффект, а как туда добраться на общественном транспорте?" - прокомментировала пост в ВК об открытии Парка "Арена" Маргарита Ревзина. В мэрии обещают ответить на этот вопрос до 23.01.2023.
Действительно, мэр Анатолий Локоть пригласил новосибирцев в парк "Арена" после технического открытия 28 декабря 2022 года. Но не рассказал, как добраться до парка на общественном транспорте. В мэрии на запрос Атас.Инфо на этот вопрос тоже оперативно не ответили.
Станция "Спортивная", которая должна была быть сдана в сентябре 2022 года, на данный момент даже не достроена. Последний раз в муниципалитете сообщали, что станция будет готова 28 декабря, но откроют ее только в 2023 году. Правда, не уточнили, в каком месяце.
Судя по тому, что новое разрешение на строительные работы на станции "Спортивная" выдано до 25 марта 2023 года, открытие для горожан случится не скоро. А это значит, добраться до парка "Арена" на новогодних каникулах у новосибирцев не получится.
На вопрос, как добраться до парка на общественном транспорте сейчас, когда парк уже официально открыт и мэр пригласил туда горожан, в мэрии сообщили, что информацию для ответа нужно подготовить и взяли отсрочку до 23 января 2023 года. Но новосибирцы и гости города хотели бы посетить парк на новогодних каникулах, ведь он построен для людей, а не для чиновников.
На 28 декабря ближайшая к остановка общественного транспорта к парку "Арена" - Горская улица. Как показывает навигатор, проезд на личном транспорте займет примерно 24 минуты. Но есть ли там парковка - ответ на этот вопрос в мэрии Новосибирска обещали дать до 23 января 2023 года.
Пешком от остановки "Горская улица" до Парка "Арена" согласно картам Яндекс Навигатора идти около получаса - чуть больше 2 километров. Есть ли там пешеходные дорожки - остается загадкой.
От станции метро "Речной Вокзал" можно доехать в направлении "Станиславский жилмассив":
Транспорт идет до остановки "Горская улица", далее около часа пешком. Дорога, согласно навигатору, в зависимости от выбранного маршрута занимает от 42 минут до 1 часа 10 минут.
От станции метро "Студенческая" можно доехать в направлении "Лазурная улица":
Нужно проехать одну остановку до остановки "Горская улица", далее около получаса пешком. Навигатор говорит, что добраться на общественном транспорте от метро "Студенческая" можно за 35-40 минут. Примерно столько же займет дорога пешком.
Дорога неблизкая, есть ли в Парке месте, где можно погреться, туалеты, кафе - остается под вопросом. Скорее всего, ничего, кроме дорожек и красивой иллюминации в Парке на данный момент не работает.
Хорошо, что в Новосибирске есть более доступные локации для празднования Нового года. Расписание работы главной елки Новосибирска на Площади Ленина можно узнать здесь.