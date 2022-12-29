В этом году главная городская ель состоит из искусственных материалов. Её купили власти ещё в 2020 году, высота составляет 21 метр. При этом в соседнем регионе Кузбассе, деревце живое и чуть выше (25 метров).
Праздничную елку украсили огромными светящимися шарами, гирляндами и часами, которые отсчитывают время до боя курантов. Возле ели в Театральном сквере установили различные новогодние скульптуры в виде оленей с санями и арки, украшенные 600-метровыми гирляндами.
Новогоднюю елку в Новосибирске смонтировали в середине декабря 2022 года. Она простоит примерно до 20-х чисел января 2023 года.
Посетить Театральный сквер и посмотреть на главную зеленую красавицу столицы Сибири можно в любой из дней и любое время в период каникул. От гостей и горожан её прятать не будут.