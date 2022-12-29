atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

График работы главной елки Новосибирска на пл. Ленина в январе 2023

Сегодня, 03:57
Фото: atas.info
График работы главной елки Новосибирска на пл. Ленина в январе 2023
Главная новогодняя елка Новосибирска установлена в самом сердце мегаполиса – на площади Ленина у НОВАТа. Полюбоваться елью смогут сибиряки на каникулах в январе, когда решат прогуляться по Театральному скверу. Atas.info узнал график работы праздничного деревца.

Как украсили главную елку Новосибирска в Новый год-2023:

В этом году главная городская ель состоит из искусственных материалов. Её купили власти ещё в 2020 году, высота составляет 21 метр. При этом в соседнем регионе Кузбассе, деревце живое и чуть выше (25 метров).

Праздничную елку украсили огромными светящимися шарами, гирляндами и часами, которые отсчитывают время до боя курантов. Возле ели в Театральном сквере установили различные новогодние скульптуры в виде оленей с санями и арки, украшенные 600-метровыми гирляндами.

Расписание работы главной елки в Новосибирске:

Новогоднюю елку в Новосибирске смонтировали в середине декабря 2022 года. Она простоит примерно до 20-х чисел января 2023 года.

Посетить Театральный сквер и посмотреть на главную зеленую красавицу столицы Сибири можно в любой из дней и любое время в период каникул. От гостей и горожан её прятать не будут.

График работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#График#Елка#Новый год
Подпишитесь
10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
Вчера, 05:53
Травников назвал мобилизацию самым тяжелым событием 2022 года в Новосибирске
Вчера, 03:22
Стелу воинам ВОВ в Новосибирске восстановили за месяц после обращения к Бастрыкину
Вчера, 13:43
Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе
Вчера, 05:47
«Реконструкцией «Универсама» назвал его владелец проект строительства высотного ЖК
Вчера, 09:17
Куш-2022: вспоминаем самые большие доходы, взятки и штрафы этого года в Новосибирске
Вчера, 09:58