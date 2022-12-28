atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 05:53
Фото: Телеграм канал Анатолия Локтя
Новосибирский Парк "Арена" у нового ЛДС открыт для посещения

Что посмотреть в Парке "Арена" у нового Ледового дворца спорта в Новосибирске

27 декабря Парк "Арена" в Новосибирске официально открыт для посещения - после технической приемки мэр города Анатолий Локоть пригласил горожан. "Приглашаю новосибирцев прогуляться и подышать свежим воздухом в новом парке!" - написал он в своем телеграм-канале.

Территорию в 18,7 гектар начали готовить для обустройства парка еще весной 2021 года. В парке проведены работы по озеленению на 15 гектарах, высажены новые деревья, на остальной территории площадью 3,7 гектаров размещены развлекательные объекты, пешеходные и велосипедные дорожки. Сейчас в Парке "Арена" работает несколько интересных локаций - домик для загадывания желаний, детская площадка с качелями, иллюминация с имитацией северного сияния, елка с цифровой подсветкой. Смотрим вместе, что появилось в парке.

Иллюминация с имитацией переливающегося северного сияния в Парке "Арена" у ЛДС
Фото: Канал в Телеграм Анатолия Локтя

Особенно красиво в парке "Арена" вечером, когда темнеет. Все велосипедные и пешеходные дорожки в парке освещены. Елка с цифровой подсветкой переливается огнями разных цветов.

Елка с цифровой подсветкой в Парке "Арена" у ЛДС в Новосибирске
Фото: Канал в Телеграм Анатолия Локтя

Домик желаний - большой шатер с иллюминацией, внутри которого находится дерево, исполняющее желания.

Домик для загадывания желаний
Фото: Канал в Телеграм Анатолия Локтя

Парк эффектно смотрится и вблизи, и издалека. Добраться до парка можно на личном автомобиле или на общественном транспорте, в 2023 году возле парка откроется станция метро "Спортивная".

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова лично участвовали в техническом открытии парка.

Летом в парке планируется сделать спуск к воде - будет построена новая набережная между Октябрьским и Бугринским мостом. Хештег #НСК2023 напоминает о том, что Новосибирск в 2023 году стал новогодней столицей России. Этот элемент как бы намекает гостям парка - сделай фото и отметь пост хештегом!

Хештег #нск2023 возле елки - важный элемент продвижения парка в социальных сетяхХештег #нск2023 возле елки - важный элемент продвижения парка в социальных сетях
Хештег #нск2023 возле елки Хештег #нск2023 возле елки
Хештег #нск2023 возле елки - важный элемент продвижения парка в социальных сетях
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой

Сверху подсветка Парка "Арена" выглядит еще более впечатляюще.

Парк "Арена" в Новосибирске с высоты птичьего полета зимойПарк "Арена" в Новосибирске с высоты птичьего полета зимой
Парк "Арена" в Новосибирске с высоты птичьего полета зимойПарк "Арена" в Новосибирске с высоты птичьего полета зимой
Парк "Арена" в Новосибирске с высоты птичьего полета зимой
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой

Под Новый год в столице Сибири происходит большое количество самых разнообразных культурных событий и изменений. В телеграм-канале новосибирского театра «Красный факел» 27 декабря был опубликован пост, сообщающий, кто станет новым директором театра.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Транспорт#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Анатолий Локоть#Парк "Арена"#Отдых
Подпишитесь
Съежились: изменения поздравлений губернатора Травникова и мэра Локтя с Новым годом
26 декабря 08:48
Травников назвал мобилизацию самым тяжелым событием 2022 года в Новосибирске
Сегодня, 03:22
Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе
Сегодня, 05:47
Метаморфозы 2022: самые заметные изменения в повседневной жизни в уходящем году
Вчера, 08:38
В Новосибирске за гибель 16-летнего подростка осудили инструктора аквапарка
Сегодня, 01:26