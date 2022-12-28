Территорию в 18,7 гектар начали готовить для обустройства парка еще весной 2021 года. В парке проведены работы по озеленению на 15 гектарах, высажены новые деревья, на остальной территории площадью 3,7 гектаров размещены развлекательные объекты, пешеходные и велосипедные дорожки. Сейчас в Парке "Арена" работает несколько интересных локаций - домик для загадывания желаний, детская площадка с качелями, иллюминация с имитацией северного сияния, елка с цифровой подсветкой. Смотрим вместе, что появилось в парке.