Территорию в 18,7 гектар начали готовить для обустройства парка еще весной 2021 года. В парке проведены работы по озеленению на 15 гектарах, высажены новые деревья, на остальной территории площадью 3,7 гектаров размещены развлекательные объекты, пешеходные и велосипедные дорожки. Сейчас в Парке "Арена" работает несколько интересных локаций - домик для загадывания желаний, детская площадка с качелями, иллюминация с имитацией северного сияния, елка с цифровой подсветкой. Смотрим вместе, что появилось в парке.
Особенно красиво в парке "Арена" вечером, когда темнеет. Все велосипедные и пешеходные дорожки в парке освещены. Елка с цифровой подсветкой переливается огнями разных цветов.
Домик желаний - большой шатер с иллюминацией, внутри которого находится дерево, исполняющее желания.
Парк эффектно смотрится и вблизи, и издалека. Добраться до парка можно на личном автомобиле или на общественном транспорте, в 2023 году возле парка откроется станция метро "Спортивная".
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова лично участвовали в техническом открытии парка.
Летом в парке планируется сделать спуск к воде - будет построена новая набережная между Октябрьским и Бугринским мостом. Хештег #НСК2023 напоминает о том, что Новосибирск в 2023 году стал новогодней столицей России. Этот элемент как бы намекает гостям парка - сделай фото и отметь пост хештегом!
Сверху подсветка Парка "Арена" выглядит еще более впечатляюще.
Под Новый год в столице Сибири происходит большое количество самых разнообразных культурных событий и изменений. В телеграм-канале новосибирского театра «Красный факел» 27 декабря был опубликован пост, сообщающий, кто станет новым директором театра.