atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Объявили имя нового директора новосибирского театра «Красный факел»

Сегодня, 08:15
Фото: телеграм-канал театра «Красный факел»
В театре "Красный факел" новый директор

Театр «Красный факел» возглавит бывший директор «Старого дома» Гореявчева

Во вторник, 27 декабря, в телеграм-канале новосибирского театра «Красный факел» был опубликован пост, сообщающий, что новым директором театра станет Антонида Гореявчева.

Ранее Антонида Гореявчева занимала аналогичную должность в театре «Старый дом». 

Новый руководитель “Факела” был представлен коллективу театра. Антонида Гореявчева приступила к исполнению новых обязанностей уже сегодня. 

Напомним, что ранее должность директора “Красного факела” занимал Александр Кулябин.  С 1999 года актер возглавлял Новосибирский академический драматический театр.

 

Чем запомнился новосибирцам Кулябин: самое интересное о директоре «Красного факела»
Узнать подробнее

В связи со скандальным интервью свое сына, высказавшем свою позицию по спецоперации, Кулябину старшему пришлось оставить пост директора театра.

Директора театра «Красный факел» Александра Кулябина отправили в отставку
Узнать подробнее

Напомним, что ранее в новосибирском театре «‎Красный факел» отменили показы трех спектаклей молодого и популярного режиссера Тимофея Кулябина, сына отстраненного Александра Кулябина.

#Кулябин#Красный факел#Антонида Гореявчева#Новосибирск#Общество#Город
Подпишитесь
Съежились: изменения поздравлений губернатора Травникова и мэра Локтя с Новым годом
Вчера, 08:48
Глава батальона «Вега» Панферов раскритиковал дебош пьяных военных
Сегодня, 01:41
Названа дата открытия ледового городка на набережной в Новосибирске
Сегодня, 07:06
Сбежавшая из России новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь
Сегодня, 04:32
Метаморфозы 2022: самые заметные изменения в повседневной жизни в уходящем году
Сегодня, 08:38
Станцию метро «Спортивная» будут строить до конца марта
Вчера, 12:23