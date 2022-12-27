Объявили имя нового директора новосибирского театра «Красный факел»

Ранее Антонида Гореявчева занимала аналогичную должность в театре «Старый дом».
Новый руководитель “Факела” был представлен коллективу театра. Антонида Гореявчева приступила к исполнению новых обязанностей уже сегодня.
Напомним, что ранее должность директора “Красного факела” занимал Александр Кулябин. С 1999 года актер возглавлял Новосибирский академический драматический театр.
В связи со скандальным интервью свое сына, высказавшем свою позицию по спецоперации, Кулябину старшему пришлось оставить пост директора театра.
Напомним, что ранее в новосибирском театре «Красный факел» отменили показы трех спектаклей молодого и популярного режиссера Тимофея Кулябина, сына отстраненного Александра Кулябина.