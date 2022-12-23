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Директора театра «Красный факел» Александра Кулябина отправили в отставку

Сегодня, 04:44
Фото: kino-teatr.ru
Директором Кулябин-старший был 23 года
В Новосибирске отправили в отставку руководителя театра «Красный факел» Александра Кулябина.

Информацию о том, что директор театра Александр Кулябин ушел с поста, подтвердили изданию «Сибкрай» несколько источников, а также пресс-служба театра. В Министерстве культуры официально информацию еще не прокомментировали. Директором «Красного факела» Александр Кулябин был с 1999 года.

Известно, что Кулябин ушел с должности директора вынужденно. Причины неизвестны. Поводом для отставки могло стать интервью, которое недавно дал Кулябин-младший радиостанции США. В эфире американской радиостанции, он негативно высказался о спецоперации. Россию он покинул в марте.

Новосибирский театр «Красный факел» отменил спектакли Тимофея Кулябина
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Ранее из репертуара исчезли спектакли режиссера Тимофея Кулябина – сына руководителя театра. Имя режиссера даже убрали с сайта.

#Эмилия Губарева#Общество#Театр
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