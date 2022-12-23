В пятницу, 23 декабря стало известно об увольнении директора театра «Красный факел» Александре Кулябине. Эта фамилия на слуху у каждого. Он возглавлял культурное учреждение с 1999 года. Вместе с ним в жизни театра учувствовал знаменитый режиссер и сын – Тимофей Кулябин.
Уход с поста связывают с нашумевшим интервью, которое дал Кулябин-младший американской радиостанции. Он негативно высказался о спецоперации. Его уволили еще в апреле этого года, а уехал из России режиссер еще в марте.
Известно, что у Александра Кулябина есть три взрослых сына: бизнесмен, психотерапевт и режиссер. Кстати, самый младший – Тимофей, является режиссером знаменитой постановки «Тангейзер», которую запретили показывать из-за оскорбления чувства верующих.
Александр Кулябин родился в Ижевске. Он окончил актерский факультет и всю свою жизнь посвятил культуре. В 1993 году он даже создал собственное театральное агентство в Ижевске, став одним из первых театральных продюсеров в России. С 1999 года актер возглавил Новосибирский академический драматический театр «Красный факел».
Его руководство позволило театру стать одним из ведущих театров России. При Кулябине с 2004 по 2008 гг. в театре проведена масштабная реконструкция здания. Современное техническое оборудование, новые помещения – все это мы можем видеть по сей день.
В интервью «ДК» Александр Кулябин рассказал, какими правилами руководствуется в жизни. Так, его большой радостью являлось то, что в кассе нет непроданных билетов.
Директор никогда не осуждал людей за вредные привычки. Он и сам стремился избавиться от них из-за внутреннего непринятия.
Кулябин никогда не стремился стать богатым. По его словам, деньги нужны были ему для содержания семьи, а после – театра, ведь: «на театре, как на женщине, нельзя экономить».
Также директор всегда восхищался талантами. Он не скупился на обучение кадров, потому что был уверен: только с хорошей командой можно победить.