Александр Кулябин родился в Ижевске. Он окончил актерский факультет и всю свою жизнь посвятил культуре. В 1993 году он даже создал собственное театральное агентство в Ижевске, став одним из первых театральных продюсеров в России. С 1999 года актер возглавил Новосибирский академический драматический театр «Красный факел».