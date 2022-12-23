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Чем запомнился новосибирцам Кулябин: самое интересное о директоре «Красного факела»

Сегодня, 08:32
Фото: kino-teatr.ru
О причинах увольнения Кулябина - неизвестно

Чем запомнился новосибирцам уволенный директор «Красного факела» Кулябин

Директора театра «Красный факел» уволили. Эта громкая новость распространяется сегодня не только среди культурного сообщества, но и среди СМИ. Александр Кулябин был руководителем 23 года – вспоминаем самые интересные факты из его биографии.

В пятницу, 23 декабря стало известно об увольнении директора театра «Красный факел» Александре Кулябине. Эта фамилия на слуху у каждого. Он возглавлял культурное учреждение с 1999 года. Вместе с ним в жизни театра учувствовал знаменитый режиссер и сын – Тимофей Кулябин.

Уход с поста связывают с нашумевшим интервью, которое дал Кулябин-младший американской радиостанции. Он негативно высказался о спецоперации. Его уволили еще в апреле этого года, а уехал из России режиссер еще в марте.

Известно, что у Александра Кулябина есть три взрослых сына: бизнесмен, психотерапевт и режиссер. Кстати, самый младший – Тимофей, является режиссером знаменитой постановки «Тангейзер», которую запретили показывать из-за оскорбления чувства верующих.

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Александр Кулябин родился в Ижевске. Он окончил актерский факультет и всю свою жизнь посвятил культуре. В 1993 году он даже создал собственное театральное агентство в Ижевске, став одним из первых театральных продюсеров в России. С 1999 года актер возглавил Новосибирский академический драматический театр «Красный факел».

Его руководство позволило театру стать одним из ведущих театров России. При Кулябине с 2004 по 2008 гг. в театре проведена масштабная реконструкция здания. Современное техническое оборудование, новые помещения – все это мы можем видеть по сей день.

В интервью «ДК» Александр Кулябин рассказал, какими правилами руководствуется в жизни. Так, его большой радостью являлось то, что в кассе нет непроданных билетов.

Директор никогда не осуждал людей за вредные привычки. Он и сам стремился избавиться от них из-за внутреннего непринятия.

Кулябин никогда не стремился стать богатым. По его словам, деньги нужны были ему для содержания семьи, а после – театра, ведь: «на театре, как на женщине, нельзя экономить».

Также директор всегда восхищался талантами. Он не скупился на обучение кадров, потому что был уверен: только с хорошей командой можно победить.  

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#Общество#Театр#Эмилия Губарева
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