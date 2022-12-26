Станцию метро «Спортивная» будут строить до конца марта

Городские власти выдали разрешение метростроителям для ведения работ на станции «Спортивная» до конца марта 2023 года

На муниципальном портале мэрии Новосибирска опубликовали документ, в котором говорится о разрешении строительства станции метро «Спортивная» до 2023 года. Об этом сообщило издание НГС.

Новый документ полностью совпадает с текстом прошлого разрешения на строительство, единственное, что изменилось — это сроки строительства.

Метростроевцы, согласно документу, должны завершить все работы до 25 марта 2023 года.