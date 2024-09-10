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2024
Новосибирский ХК «Сибирь» судился из-за кроссовок — итог разбирательств
Хоккейный клуб из Новосибирска не выиграл суд из-за разбирательств с кроссовками, подробности дела сообщаются в картотеке суда.
10 сентября, 07:01
Что мешает массовому внедрению беспилотников в России
Внедрению беспилотников в России препятствуют запреты на полеты во многих российских регионах: разбираемся подробнее.
24 мая, 12:04
2023
Учебный центр с гостиницей в 15 этажей построят на Кошурникова в Новосибирске
На улице Кошурникова в Новосибирске будет построен учебный центр с гостиницей высотой в 15 этажей.
24 декабря 2023, 06:05
Школу за 1,8 млрд построят в Ленинском районе Новосибирска
В Новосибирске на улице Большой будет построена школа на 825 мест, стоимость объекта оценивается в 1,8 млрд рублей.
2 июля 2023, 02:48
Самые разбитые дороги Новосибирска назвал чиновник мэрии Эпов: он объяснил разрушения
6 апреля 2023, 05:49
Разрешение забрать машину с штрафстоянки теперь получаем на Нижегородской, 272
30 января 2023, 13:09
2022
Станцию метро «Спортивная» будут строить до конца марта
В Новосибирске власти дали «добро» на строительство станции метро до конца марта
26 декабря 2022, 12:23
Разрешение на строительство ледовой арены продлили на полгода
Сразу два разрешения на продолжение работ по строительству ледовой арены в Новосибирске были подписаны в мэрии Новосибирска
22 декабря 2022, 14:31

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