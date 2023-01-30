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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Разрешение забрать машину с штрафстоянки теперь получаем на Нижегородской, 272

30 января 2023, 13:09
Фото: 1MI
Разрешение на вызволение машины, которую забрал эвакуатор, можно получить по новому адресу

В Новосибирске - новый адрес для выдачи разрешений на возврат машин со штрафстоянки

Телеграм-канал "Госавтоинспекция Новосибирской области" сообщает об изменении адреса, где можно будет получить разрешение на возврат транспортных средств со специализированных стоянок.

Под специализированными стоянками подразумеваются стоянки, где находятся автомобили, задержанные за нарушения правил дорожного движения. Прежде всего те, которые увезли эвакуаторы.
Сейчас разрешения для вызволения машин можно будет получить по новому адресу — улица Нижегородская, 272, корпус 2.
Режим работы службы, выдающей разрешения, с 9:00 до 21:00 без выходных.
После девяти вечера за разрешением придется обращаться на Станционную, 24/1 — там располагается дежурное отделение полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску.

Ранее сообщалось, что вернувшемуся из отпуска новосибирцу пришлось заплатить долг, чтобы вернуть "Субару", которую увез эвакуатор.

#Стоянка#Разрешение#Адрес#Эвакуатор#Автомобиль#Город#Общество#Новосибирск
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