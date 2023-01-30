Разрешение забрать машину с штрафстоянки теперь получаем на Нижегородской, 272

Под специализированными стоянками подразумеваются стоянки, где находятся автомобили, задержанные за нарушения правил дорожного движения. Прежде всего те, которые увезли эвакуаторы.

Сейчас разрешения для вызволения машин можно будет получить по новому адресу — улица Нижегородская, 272, корпус 2.

Режим работы службы, выдающей разрешения, с 9:00 до 21:00 без выходных.

После девяти вечера за разрешением придется обращаться на Станционную, 24/1 — там располагается дежурное отделение полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску.