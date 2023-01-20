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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Вернулся из отпуска - машины нет: приставы забрали «Subaru Forester» за долги

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
30-летнему отпускнику пришлось потратиться 174 тысячи долга и на 12 тысяч исполнительского сбора: вышло дороже

Вернувшемуся из отпуска новосибирцу пришлось заплатить долг, чтобы вернуть "Субару"

Об истории с машиной, которую судебные приставы забрали за долги и отдали на ответственное хранение держателю долга, рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП по Новосибирской области. 30-летнему новосибирцу пришлось срочно гасить 174 тысячи долга, чтобы забрать свою «Subaru Forester».

В ведомстве сообщили, что должник вызовы к судебному приставу игнорировал, на «Госуслугах» уведомлений не открывал.

Пристав выяснила, где находится его автомобиль и наложила арест на кроссовер. «Subaru Forester» забрал эвакуатор и передал владельцу долга на ответственное хранение.
    «Через несколько дней должник сам обратился к судебным приставам, чтобы вернуть автомобиль. После разъяснений сотрудником отдела, мужчина погасил основной долг — 174 тысячи рублей и исполнительский сбор — 12 тысяч рублей. Только после полного погашения задолженности взыскатель вернул автомобиль владельцу», — так, по словам пресс-службы ведомства, закончилась долговая история.

Издание «НГС» предполагает, что в данном случае речь может идти об известном в Новосибирске тревел — блогере Егоре Бабушкине, который вернулся из отпуска и не нашел свой автомобиль...

Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска подала иск на 8 млн рублей из-за долга по аренде земельных участков, как следует из документов суда, которые есть в распоряжении Атас.Инфо.

#Общество#Транспорт#Новосибирск#Блогер#Пристаэвакуатор#Субару#Долг
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