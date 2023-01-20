Вернулся из отпуска - машины нет: приставы забрали «Subaru Forester» за долги

Пристав выяснила, где находится его автомобиль и наложила арест на кроссовер. «Subaru Forester» забрал эвакуатор и передал владельцу долга на ответственное хранение.

«Через несколько дней должник сам обратился к судебным приставам, чтобы вернуть автомобиль. После разъяснений сотрудником отдела, мужчина погасил основной долг — 174 тысячи рублей и исполнительский сбор — 12 тысяч рублей. Только после полного погашения задолженности взыскатель вернул автомобиль владельцу», — так, по словам пресс-службы ведомства, закончилась долговая история.