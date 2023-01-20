Вернулся из отпуска - машины нет: приставы забрали «Subaru Forester» за долги

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В ведомстве сообщили, что должник вызовы к судебному приставу игнорировал, на «Госуслугах» уведомлений не открывал.
Пристав выяснила, где находится его автомобиль и наложила арест на кроссовер. «Subaru Forester» забрал эвакуатор и передал владельцу долга на ответственное хранение.
«Через несколько дней должник сам обратился к судебным приставам, чтобы вернуть автомобиль. После разъяснений сотрудником отдела, мужчина погасил основной долг — 174 тысячи рублей и исполнительский сбор — 12 тысяч рублей. Только после полного погашения задолженности взыскатель вернул автомобиль владельцу», — так, по словам пресс-службы ведомства, закончилась долговая история.
Издание «НГС» предполагает, что в данном случае речь может идти об известном в Новосибирске тревел — блогере Егоре Бабушкине, который вернулся из отпуска и не нашел свой автомобиль...
Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска подала иск на 8 млн рублей из-за долга по аренде земельных участков, как следует из документов суда, которые есть в распоряжении Атас.Инфо.