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Школу за 1,8 млрд построят в Ленинском районе Новосибирска

2 июля 2023, 02:48
Фото: Midjourney
Новая школа появится в Новосибирске

В Новосибирске на улице Большой построят школу на 825 мест за 1,8 млрд рублей

В Новосибирске на улице Большой будет построена школа на 825 мест, стоимость объекта оценивается в 1,8 млрд рублей.

В Новосибирске на улице Большой планируется построить школу, которая будет вмещать 825 учеников. Мэрия уже выдала разрешение на строительство этого объекта, и информация об этом опубликована на официальном сайте администрации.

За возведение этого учебного заведения на левом берегу реки ответственна компания ООО «Школа в Ленинском районе», которая является частью группы компаний «Инфраструктура детства».

Предполагается, что площадь самого здания составит около 13,5 тысяч квадратных метров, и оно будет иметь три этажа. Разрешение на строительство данного объекта было выдано до 12 февраля.

Стоимость строительства школы оценивается в размере 1,8 миллиарда рублей.

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#Эмилия Губарева#Строительство#Школа#Мэрия#Разрешение#Учебное заведение#Здание#Стоимость#Общество#Образование#Новосибирск
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