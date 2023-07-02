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Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:50
В Новосибирске на улице Большой планируется построить школу, которая будет вмещать 825 учеников. Мэрия уже выдала разрешение на строительство этого объекта, и информация об этом опубликована на официальном сайте администрации.
За возведение этого учебного заведения на левом берегу реки ответственна компания ООО «Школа в Ленинском районе», которая является частью группы компаний «Инфраструктура детства».
Предполагается, что площадь самого здания составит около 13,5 тысяч квадратных метров, и оно будет иметь три этажа. Разрешение на строительство данного объекта было выдано до 12 февраля.
Стоимость строительства школы оценивается в размере 1,8 миллиарда рублей.