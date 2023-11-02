atas.info
ГлавноеВсе новости

Учебное заведение

Выбрать дату
Ноябрь 2023
После протестов в ЖК «Огни Сибири» Новоколледж может выбрать новое место
Новосибирский Новоколледж нашел альтернативный вариант размещения для своего нового филиала. Ранее жители ЖК «Огни Сибири» возмущались, что частное учреждение планируют разместить на первом этаже их дома.
2 ноября 2023, 08:40
Июль 2023
Школу за 1,8 млрд построят в Ленинском районе Новосибирска
В Новосибирске на улице Большой будет построена школа на 825 мест, стоимость объекта оценивается в 1,8 млрд рублей.
2 июля 2023, 02:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика