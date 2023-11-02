Учебное заведение

После протестов в ЖК «Огни Сибири» Новоколледж может выбрать новое место

Новосибирский Новоколледж нашел альтернативный вариант размещения для своего нового филиала. Ранее жители ЖК «Огни Сибири» возмущались, что частное учреждение планируют разместить на первом этаже их дома.