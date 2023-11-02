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Жители выступили с публичным обращением

После протестов в ЖК «Огни Сибири» Новоколледж может выбрать новое место

2 ноября 2023, 08:40
Фото: АСТ-54
Жители выступили с публичным обращением

Новоколледж может выбрать новое место после протестов жителей новосибирского ЖК

Новосибирский Новоколледж нашел альтернативный вариант размещения для своего нового филиала. Ранее жители ЖК «Огни Сибири» возмущались, что частное учреждение планируют разместить на первом этаже их дома.

Новоколледж нашел альтернативный вариант размещения для нового филиала. «Мы выставили оба варианта на голосование среди учеников колледжа. Результаты будут известны завтра утром», — сообщил директор Новоколледжа Юрий Лобанов.

Местом для кампуса может стать бизнес-центр на Красный проспект, 86/2. По словам руководителя колледжа, он ближе к метро и требует меньше ресурсов для переезда, так как лучше технически подготовлен и не требует ремонта. Директор заверил, что решение будет известно публике.

Ранее Atas.Info писал, что жители ЖК «Огни Сибири» протестуют против соседства с Новоколледжем, который собирался открыть кампус в одном из жилых домов ЖК. Комплекс представляет собой закрытую территорию на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Некрасова. Жильцы боятся ущерба, поэтому обратились в Следственный комитет по Новосибирску.

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#Новосибирск#Метро#Следственный комитет#Голосование#Жилой дом#Протесты#Красный проспект#Бизнес-центр#Новоколледж#Учебное заведение#Артем Васильев#ЖК Сибирские огни
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