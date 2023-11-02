После протестов в ЖК «Огни Сибири» Новоколледж может выбрать новое место

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Новоколледж нашел альтернативный вариант размещения для нового филиала. «Мы выставили оба варианта на голосование среди учеников колледжа. Результаты будут известны завтра утром», — сообщил директор Новоколледжа Юрий Лобанов.
Местом для кампуса может стать бизнес-центр на Красный проспект, 86/2. По словам руководителя колледжа, он ближе к метро и требует меньше ресурсов для переезда, так как лучше технически подготовлен и не требует ремонта. Директор заверил, что решение будет известно публике.
Ранее Atas.Info писал, что жители ЖК «Огни Сибири» протестуют против соседства с Новоколледжем, который собирался открыть кампус в одном из жилых домов ЖК. Комплекс представляет собой закрытую территорию на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Некрасова. Жильцы боятся ущерба, поэтому обратились в Следственный комитет по Новосибирску.