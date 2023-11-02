После протестов в ЖК «Огни Сибири» Новоколледж может выбрать новое место

Местом для кампуса может стать бизнес-центр на Красный проспект, 86/2. По словам руководителя колледжа, он ближе к метро и требует меньше ресурсов для переезда, так как лучше технически подготовлен и не требует ремонта. Директор заверил, что решение будет известно публике.