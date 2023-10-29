Жители ЖК «Огни Сибири» протестуют против соседства с Новоколледжем

Жители боятся, что для них закончится спокойная жизнь, пишут жалобы и обращения в Прокуратуру, Министерство образования, Роспотребнадзор… Ссылаются на Санитарные правила к учебным учреждениям п. 2.3.1., в которых указано, что учебные учреждения могут располагаться в отдельных зданиях. Как отмечают жильцы, учебных заведения не могут находиться в помещениях жилого фонда, но в данном случае для Новоколледжа сделано исключение. Кроме того, жильцы поделились скринами из сообщений учеников Новоколледжа, которые заранее настроены враждебно.