Жители ЖК «Огни Сибири» протестуют против соседства с Новоколледжем

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В один из жилых домов ЖК «Огни Сибири» въезжает Новоколледж, где будут учиться более 300 детей. Жилой комплекс включает в себя четыре дома на закрытой территории на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Некрасова. Попасть в помещения Новоколледжа ученики и преподаватели смогут только с территории ЖК, жильцы боятся, что у них будет проходной двор. Вот что пишет жительница ЖК Юлия Голенищева:
«300+ посторонних молодых людей будут ежедневно находиться на наших лавочках, у нашего подъезда, на детской площадке, которая расположена в 20 метрах от входа в это учреждение. Мы даже представить не могли, что такое реально в современном обществе!»
Жители боятся, что для них закончится спокойная жизнь, пишут жалобы и обращения в Прокуратуру, Министерство образования, Роспотребнадзор… Ссылаются на Санитарные правила к учебным учреждениям п. 2.3.1., в которых указано, что учебные учреждения могут располагаться в отдельных зданиях. Как отмечают жильцы, учебных заведения не могут находиться в помещениях жилого фонда, но в данном случае для Новоколледжа сделано исключение. Кроме того, жильцы поделились скринами из сообщений учеников Новоколледжа, которые заранее настроены враждебно.
В то же время будущие студенты Новоколледжа тоже отметились в комментариях к посту. Они пишут сообщения, в которых обещают «просто учиться».
«Товарищи, хочется сказать одно. Вы нас уже не узнали, но засрали с ног до головы. Таковы обстоятельства. Нам ваши дети просто не сдались. Вы нас тоже поймите, мы обычные студенты, которые будут просто учиться».
Новым директором Новоколледжа стал руководитель пресс-службы Музея Новосибирска Юрий Лобанов.