Топ-11 лучших роботов-пылесосов для простой уборки

Этот робот имеет очень маленький размер, всего 7,4 см в высоту! Но несмотря на это, он работает достаточно быстро и может убирать даже при влажной уборке.Хотя заряда хватает только на 100 минут, этого времени достаточно, чтобы полностью убрать даже большую квартиру.