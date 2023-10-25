Топ-11 лучших роботов-пылесосов для простой уборки

Posted 25 октября, 08:58
Published 25 октября, 08:58
Modified 25 октября, 09:00
Updated 25 октября, 09:00
Эти устройства разработаны для людей, которые желают иметь робота, который не требует особого внимания и обладает широким спектром возможностей, и готовы заплатить за это больше денег.
Стоимость — от 40 000 рублей
Робот-пылесос Hobot LEGEE-D8 — новая модель от производителя из Тайваня, которая вышла в 2023 году. У этого моющего робота есть много уникальных особенностей. Робот обладает большой мощностью всасывания (до 5000 Па), поэтому легко справляется с различными поверхностями, включая ковры.
Благодаря своей особой форме корпуса, который напоминает букву D, робот эффективно убирает в углах. Он также имеет специальный передний раструб, который собирает волосы и шерсть, не запутывая щетку. Благодаря функции мойки пола и виброшвабре с частотой колебаний 1300 раз в минуту, робот отлично моет пол и удаляет засохшую грязь.
Робот также оснащен специальным контейнером для мусора, который прессует мусор прямо в контейнере в 5 раз, что позволяет избежать использования станции самоочистки. Устройство оснащено лидаром и множеством датчиков, которые помогают ему строить точную карту помещения.
Кроме того, управлять роботом можно с помощью специального приложения на смартфоне. В приложении можно указывать запретные зоны, контролировать процесс уборки, настраивать робота под свои нужды.
Плюсы:
Минусы:
Стоимость — от 25 000 рублей
Этот пылесос от тюменской фирмы Case Guru — CGRobot Lidar, он оснащен чувствительной лазерной системой навигации, которая обеспечивает защиту от падения с высоты и ударов о предметы. Робот способен сканировать помещение самостоятельно и загружать виртуальный план. Автономность CGRobot Lidar также высокая, как у его «брата» CGRobot Life — 120 минут. Робот сам находит станцию для подзарядки и не требует дополнительного контроля.
Емкость пылесборника этой модели составляет 650 мл, и его нужно чистить только 1-2 раза в месяц.
CGRobot Lidar также имеет функцию влажной уборки с баком для воды объемом 350 мл и трех режимами для разных типов полов. Робот моет пол по специальной Y-образной траектории, чтобы обеспечить более качественную уборку.
Кроме навигации, лазерная система позволяет CGRobot Lidar определять места наибольшего загрязнения и направлять робота к ним. Турбощетка с силиконовыми лепестками удобна в использовании и не запутывается волосами и шерстью.
Плюсы:
Минусы:
Стоимость — от 17 000 рублей
iBoto Smart L920SW — это умный робот-пылесос, который поможет поддерживать чистоту в вашем доме. Он оснащен специальными контейнерами для сухой и влажной уборки, что позволяет ему эффективно справляться с обоими задачами одновременно.
Мощность всасывания iBoto Smart L920SW составляет 2500 Па, благодаря чему он надежно борется с пылью и мусором. Встроенный HEPA фильтр имеет высокую эффективность до 99,9% и задерживает самые мельчайшие частицы, включая аллергены и микробы.
Робот-пылесос оснащен современной навигационной системой, которая включает LDS-лидар и VSLAM.Благодаря этому он сканирует помещение на 360 градусов и может запомнить до 5 карт, что позволяет ему точно выполнять уборку.
Он также легко преодолевает препятствия высотой до 2 см и свободно перемещается по дому. Есть возможность установки виртуальной стены или ограничения зоны уборки.
Вы можете использовать мобильное приложение iBoto Smart, пульт или голосовых ассистентов. Робот не только понимает голосовые команды от ассистентов Алиса и Маруся, но и интегрируется в систему умного дома Tuya Smart, что создает связанный и совершенный опыт использования.
iBoto Smart L920SW также может озвучивать важные события на русском языке, что делает его надежным помощником во время уборки. Его долговечность подкрепляется гарантией на 1 год, что дает уверенность в его качестве.
Плюсы:
Минус:
Стоимость — от 36 000 рублей
Отличительной чертой этого робота-пылесоса является его отличная способность проводить влажную уборку. В отличие от других моделей, даже самых дорогих, которые не всегда справляются с этой задачей, данный робот без проблем сделает все чисто и при этом не зальет помещение большим количеством воды.
Еще одним полезным плюсом является функция самоочистки контейнера, благодаря которой регулярное обслуживание пылесоса требуется только раз в 1,5-2 месяца.
Плюсы:
Минусы:
Стоимость этих моделей чуть выше, чем у бюджетных. Зато они могут похвастаться обилием разных функций и мощностями.
Стоимость — от 20 000 рублей
Освободить время поможет робот-пылесос CGRobot Life, который способен самостоятельно убирать полы. Робот работает автономно и не требует дополнительного контроля. Его аккумулятор позволяет работать более 120 минут без перерыва, что достаточно для уборки квартиры площадью до 150 кв. м.
Управление роботом осуществляется через мобильное приложение. Просто включите его и забудьте о рутинной уборке. Размеры робота таковы, что он легко проходит под низкой мебелью и благодаря сенсорам и системе навигации избегает столкновений со стенами и другими предметами.
CGRobot Life также обладает функцией влажной уборки и имеет резервуар для воды объемом 350 мл. Он может работать в трех умных режимах для влажной уборки и совместим с приложениями «Дом» и «Алиса». Бесщеточный двигатель гарантирует тихую работу робота с уровнем шума от 55 до 70 Дб.
Плюсы:
Минусы:
Стоимость — от 11 000 рублей
CGRobot Life поможет вам освободить время, так как он выполняет уборку полов. Робот полностью автономен и не требует постоянного контроля. Он может работать более 120 минут без дополнительного внимания. Емкости аккумулятора хватает на уборку квартиры площадью 150 квадратных метров.
Управление роботом осуществляется через мобильное приложение. Принцип работы заключается в том, чтобы включить робот-пылесос и забыть о рутинной уборке. Робот имеет компактный размер, который позволяет ему легко убираться даже под низкой мебелью.
Благодаря сенсорным датчикам и системе навигации он не сталкивается со стенами и другими предметами. CGRobot Life также оснащен функцией влажной уборки и баком для воды объемом 350 мл. У него есть 3 умных режима для влажной уборки.
Робот совместим с приложением «Дом» и голосовым помощником «Алиса». Бесщеточный двигатель работает очень тихо с уровнем шума 55-70 децибел.
iBoto Smart Х420GW Aqua — это уникальное устройство, которое позволяет одновременно пылесосить и мыть полы.
С помощью сильной силы всасывания в 2150 Па, этот робот эффективно удаляет пыль и мельчайшие частицы. Фильтр HEPA задерживает 99,9% частиц, делая воздух в вашем доме более чистым и безопасным.
iBoto Smart Х420GW Aqua оснащен гироскопом и SLAM-навигацией, что позволяет ему легко ориентироваться в пространстве и преодолевать препятствия высотой до 2 см. С помощью приложения iBoto Smart вы можете настроить режимы работы и создать расписание уборки, а также управлять роботом из любого места.
Полная интеграция с голосовыми ассистентами «Алисой» и «Марусей» делает управление еще более удобным. Робот также интегрируется с системой умного дома от Tuya Smart.
Плюсы:
Минусы:
Стоимость — от 12 000 рублей
Этот робот-пылесос отличается высокой эффективностью и независимостью: он хорошо очистит вашу квартиру и не столкнется с преградами в процессе.Устройство имеет большинство популярных функций среднего ценового диапазона, включая возможность уборки влажным способом, полное управление через мобильное приложение и низкий уровень шума.
Если у вас есть семья с детьми и домашними животными, то этот робот-пылесос станет тем, что вам нужно! Отмечается также удобство управления через мобильное приложение.
Плюсы:
Минусы:
Стоимость — от 11 000 рублей
Этот робот имеет очень маленький размер, всего 7,4 см в высоту! Но несмотря на это, он работает достаточно быстро и может убирать даже при влажной уборке.Хотя заряда хватает только на 100 минут, этого времени достаточно, чтобы полностью убрать даже большую квартиру.
После того, как робот закончит свою работу, в квартире станет действительно чисто: он убирает очень хорошо и не оставляет никакого мусора.
Плюсы:
Минусы:
Это дешевые роботы-пылесосы. Но низкая стоимость вовсе не указывает на плохое качество техники. Они меньше оснащены дополнительными функциями, но также справляются со своей работой.
Стоимость — от 10 000 рублей
Atvel R70 — один из самых хороших бюджетных вариантов с отличным соотношением «цена-качество». Робот имеет высокую мощность всасывания в 2200 паскалей, функцию уборки влажной тряпкой, а также компактный корпус с шириной 78 мм, который может проходить даже под низкой мебелью: кроватями, тумбами, шкафами.
За навигацию отвечает продвинутый гиромодуль, который предотвращает робота от заблуждений и возвращает его на док-станцию после уборки. Кроме того, Atvel R70 имеет три режима работы: обычная уборка всей площади, уборка вдоль плинтусов и точечная уборка определенного участка.
Плюсы:
Минусы:
Стоимость — от 8 000 ₽
Один из самых экономичных вариантов, который имеет возможность проводить уборку с использованием влаги. Эта модель является отличным и недорогим устройством для небольшой квартиры. Имеет несколько режимов работы, например, обычный или быстрый.
При небольших размерах может легко перемещаться по высоким коврам и порогам.
Многие владельцы утверждают, что такая техника прекрасно справляется с шерстью домашних животных. Особенно эффективна при уборке кафельных, деревянных полов и линолеума.
Плюсы:
Минусы:
Стоимость — от 4 000 ₽
Это маленький робот-пылесос с небольшим контейнером для пыли, созданный специально для небольших квартир без домашних животных и ковров.Он может выполнять только сухую уборку и не имеет большого количества функций, но если вам нужно лишь собирать пыль и ничего больше, то этот робот справится с этой задачей за небольшую стоимость.
Управление им очень простое, в комплекте есть пульт дистанционного управления.
Плюсы:
Минусы: