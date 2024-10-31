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2024
Распродажи «ограбят» жителей Новосибирска в ноябре
Новосибирцы оставляют половину зарплаты на распродажах в ноябре, выяснили эксперты.
31 октября, 10:41
Живая начинка: в Новосибирске женщина купила конфеты с червями
18 октября, 09:24
Масштабная конференция для онлайн-продавцов состоится в октябре
Первая большая бизнес-конференция «Авито для продавцов» объединит опытных предпринимателей и тех, кто только планирует начать свой путь в электронной коммерции. Состоится она 24 октября в МТС Live Холл и онлайн.
16 октября, 05:11
Бывший новосибирский мэр Локоть вспомнил об обещании президента Лукашенко
30 сентября, 02:36
Белорусы съехались в Новосибирск — что они продают
В Новосибирск приехали продавцы из Беларуси, о чем сообщают читатели Atas.info.
27 сентября, 06:43
Масштабная белорусская ярмарка откроется на площади Ленина
В Новосибирске с 26 сентября начнёт работу седьмая по счёту ярмарка белорусских товаров, ради которой закроют парковку на площади Ленина.
21 сентября, 05:39
Слиток золота осужденной мошенницы выставили на торги в Новосибирске
Золотой слиток, который принадлежал осужденной женщине, выставлен на торги в Новосибирской области, говорится на сайте «ГИС Торги».
1 сентября, 11:16
Токсичными канцтоварами запугали новосибирцев в преддверии учебного года
Канцелярия может быть опасной для детей, заявил новосибирский Минобр.
26 августа, 02:58
Что новосибирцы покупают чаще всего — маркетплейсы раскрыли товары
Стало известно, какие товары пользуются спросом у жителей Новосибирска, которые они покупают через интернет.
23 июня, 10:44
Что новосибирцы покупают чаще всего — маркетплейсы раскрыли товары
Стало известно, какие товары пользуются спросом у жителей Новосибирска.
25 февраля, 09:48
Новосибирцам стали не по карману креветки и помидоры
17 февраля, 07:14
2023
Топ-11 лучших роботов-пылесосов для простой уборки
25 октября 2023, 08:58

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