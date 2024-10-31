Масштабная конференция для онлайн-продавцов состоится в октябре

Первая большая бизнес-конференция «Авито для продавцов» объединит опытных предпринимателей и тех, кто только планирует начать свой путь в электронной коммерции. Состоится она 24 октября в МТС Live Холл и онлайн.