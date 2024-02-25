Что новосибирцы покупают чаще всего — маркетплейсы раскрыли товары

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Согласно данным с апреля 2023 по январь 2024 года наиболее популярными товарами стали футболки, платья, брюки, нижнее белье, кремы, носки, книги, шампуни и учебники.
Также сибиряне предпочитают сумки и костюмы, включая спортивные. Об этом информирует РБК Новосибирск со ссылкой на Wildberries.
Более того, больше всего денег жители региона потратили на платья, куртки, джинсы, ботинки и даже смартфоны. Однако маркетплейс не уточняет конкретную сумму расходов.