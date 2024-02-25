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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Что покупают чаще всего

Что новосибирцы покупают чаще всего — маркетплейсы раскрыли товары

25 февраля 2024, 09:48
Фото: atas.info
Что покупают чаще всего

Популярные товары у жителей Новосибирска назвали маркетплейсы

Стало известно, какие товары пользуются спросом у жителей Новосибирска.

Согласно данным с апреля 2023 по январь 2024 года наиболее популярными товарами стали футболки, платья, брюки, нижнее белье, кремы, носки, книги, шампуни и учебники.

Также сибиряне предпочитают сумки и костюмы, включая спортивные. Об этом информирует РБК Новосибирск со ссылкой на Wildberries.

Более того, больше всего денег жители региона потратили на платья, куртки, джинсы, ботинки и даже смартфоны. Однако маркетплейс не уточняет конкретную сумму расходов.

Богатые новосибирцы стали чаще покупать подержанные «Бентли»
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#Новосибирск#Одежда#Эмилия Губарева#Джинсы#Маркетплейс#Товары
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