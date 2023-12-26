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Новосибирцы заинтересовались брендовыми автомобилями

Богатые новосибирцы стали чаще покупать подержанные «Бентли»

26 декабря 2023, 08:18
Фото: motorpage.ru
Новосибирцы заинтересовались брендовыми автомобилями

В Новосибирске вырос спрос на люксовые автомобили

У новосибирских автолюбителей возрос интерес к люксовым маркам автомобилей. Соответствующее предложение возросло на 44%

Как сообщают эксперты Авито Авто, покупательский интерес к автомобилям класса «люкс» возрос на 16%. Количество объявлений о продаже возросло на 44%. При этом средняя цена автомобиля возросла на 70% и составила 11 миллионов рублей.

Самыми популярными моделями стали Bentley Continental GT, Lamborghini Urus и Lamborghini Huracan. Самые востребованные бренды уходящего года — Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce.

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Согласно данным платформы, Топ-5 возглавил Bentley Continental GT (средняя цена — 5,9 миллиона рублей, 950 000 рублей., 15,5% спроса). На втором месте находится Lamborghini Urus (29,9 миллиона рублей, 9% спроса). Третье место занял Lamborghini Huracan (29,9 миллиона рублей, 8% спроса). Четвертую и пятую строчку поделили Lamborghini Aventador (38 миллионов, 4,7%) и Bugatti Veyron (224 миллиона рублей, 4,54%).

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#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Рейтинг#Автомобили#Александр Ляхов#Роскошь
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