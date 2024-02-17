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В январе в новосибирских магазинах подешевели апельсины

Новосибирцам стали не по карману креветки и помидоры

17 февраля 2024, 07:14
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В январе в новосибирских магазинах подешевели апельсины

В НСО за январь подорожали креветки, огурцы и помидоры

Новосибирскстат опубликовал данные по стоимости продовольственных и непродовольственных товаров в январе. За первый зимний месяц существенно подорожали креветки, огурцы и помидоры.

По данным статистического ведомства, в целом продукты подорожали на 1,6%, непродовольственные товары — на 0,2%. Сильнее всего «взлетели» в цене огурцы (+ 17,7%), помидоры (+ 8,8%) и креветки (+ 11,7%). При этом апельсины подешевели на 4,5%, рыбные консервы — на 4%.

В январе «золотым» товаром стали микроволновые печи (+10,3%) и блендеры (+6,3%). Одновременно упала в цене одежда: женские юбки подешевели на 12,8%, а шапки и перчатки на 10%.

Напомним, что в Новосибирске резко возросла стоимость такси.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Продукты#Статистика#Александр Ляхов#Товары
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