Новосибирцам стали не по карману креветки и помидоры

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
По данным статистического ведомства, в целом продукты подорожали на 1,6%, непродовольственные товары — на 0,2%. Сильнее всего «взлетели» в цене огурцы (+ 17,7%), помидоры (+ 8,8%) и креветки (+ 11,7%). При этом апельсины подешевели на 4,5%, рыбные консервы — на 4%.
В январе «золотым» товаром стали микроволновые печи (+10,3%) и блендеры (+6,3%). Одновременно упала в цене одежда: женские юбки подешевели на 12,8%, а шапки и перчатки на 10%.
Напомним, что в Новосибирске резко возросла стоимость такси.