Новосибирцам стали не по карману креветки и помидоры

По данным статистического ведомства, в целом продукты подорожали на 1,6%, непродовольственные товары — на 0,2%. Сильнее всего «взлетели» в цене огурцы (+ 17,7%), помидоры (+ 8,8%) и креветки (+ 11,7%). При этом апельсины подешевели на 4,5%, рыбные консервы — на 4%.