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Published Сегодня, 08:19

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Новосибирцы возмутились из-за высоких цен на бананы

Новосибирцы возмутились ценами на бананы — как они изменились за 6 лет

1 февраля 2024, 08:19
Фото: Антон Засимов / 1MI

Новосибирцы возмутились из-за высоких цен на бананы

За шесть лет цены на бананы в Новосибирске выросли в цене в четыре раза. Если в 2018 году желтые плоды можно было купить за 40 рублей за килограмм, то сейчас нужно приготовить 160 рублей.

Новосибирский общественник Иван Костров обратил внимание на изменение цен на бананы в магазинах.

Я покупал бананы и удивился их стоимости. Стало интересно, и я сравнил цены с предыдущими годами, — рассказал корреспонденту Atas.info Иван.

Оказалось, что за шесть лет цены на бананы выросли в цене в четыре раза. Если в 2018 году желтые плоды можно было купить за 40 рублей за килограмм, то в 2024 году нужно приготовить 160 рублей.

За шесть цена за 1 кг бананов в Новосибирске выросла в 4 разаЗа шесть цена за 1 кг бананов в Новосибирске выросла в 4 раза
За шесть цена за 1 кг бананов в Новосибирске выросла в 4 раза
Фото: предоставлены Иваном Костровым

Общественник не согласен, что плоды, ставшие популярными за счет своей питательности и дешевизны, сейчас перестали быть демократичным продуктом.

Это уже переходит все границы, ведь такие дешевые фрукты стоят как продукты первой необходимости! Цены на бананы выросли в 3-4 раза, а что насчет зарплат? Платите людям от 100 тысяч рублей, тогда может быть они смогут приобретать эти фрукты. Похоже, скоро большая часть россиян сможет позволить себе бананы только время от времени, — возмущается новосибирец.

В январе Росстат впервые зафиксировал исторический максимум цен на бананы. Средняя цена 1 кг превысила 140 рублей. Это почти на 50% выше, чем в 2023 году.

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Бананы не являются социально значимым продуктом в России. Сейчас в этот список входят 24 товара, из фруктов представлены лишь только яблоки. Власти субъектов РФ вправе расширить перечень.

Также бананы — исключительно импортный товар, и на его цену на российских прилавках влияет курс рубля.

До 98% бананов в российских магазинах — это бананы из Эквадора. Малая часть приходится на поставки из Коста-Рики, Колумбии, Гватемалы.

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#Экономика#Новосибирск#Цены#Инфляция#Фрукты#Бананы#Рост цен#Алёна Рогонова
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