Новосибирцы возмутились ценами на бананы — как они изменились за 6 лет

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Новосибирский общественник Иван Костров обратил внимание на изменение цен на бананы в магазинах.
Я покупал бананы и удивился их стоимости. Стало интересно, и я сравнил цены с предыдущими годами, — рассказал корреспонденту Atas.info Иван.
Оказалось, что за шесть лет цены на бананы выросли в цене в четыре раза. Если в 2018 году желтые плоды можно было купить за 40 рублей за килограмм, то в 2024 году нужно приготовить 160 рублей.
Общественник не согласен, что плоды, ставшие популярными за счет своей питательности и дешевизны, сейчас перестали быть демократичным продуктом.
Это уже переходит все границы, ведь такие дешевые фрукты стоят как продукты первой необходимости! Цены на бананы выросли в 3-4 раза, а что насчет зарплат? Платите людям от 100 тысяч рублей, тогда может быть они смогут приобретать эти фрукты. Похоже, скоро большая часть россиян сможет позволить себе бананы только время от времени, — возмущается новосибирец.
В январе Росстат впервые зафиксировал исторический максимум цен на бананы. Средняя цена 1 кг превысила 140 рублей. Это почти на 50% выше, чем в 2023 году.
Бананы не являются социально значимым продуктом в России. Сейчас в этот список входят 24 товара, из фруктов представлены лишь только яблоки. Власти субъектов РФ вправе расширить перечень.
Также бананы — исключительно импортный товар, и на его цену на российских прилавках влияет курс рубля.
До 98% бананов в российских магазинах — это бананы из Эквадора. Малая часть приходится на поставки из Коста-Рики, Колумбии, Гватемалы.