Бананы стали экзотикой из-за рекордного подорожания в Новосибирской области

Без изменения не остались и цены на кондитерские изделия. Так стоимость карамели выросла на 15,9%, а глазированных конфет - 13,2%. Любителям шоколада придётся не сладко от подорожания плиток десерта на 12,5%, а тортов на 9,4%. Также печенье и пряники выросли в цене в среднем на 9%. Рекордным подорожанием может похвастаться только сахар - 54,3%.