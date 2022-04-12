atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2022, 07:21

Published 12 апреля 2022, 07:21

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Бананы стали экзотикой из-за рекордного подорожания в Новосибирской области

Бананы стали экзотикой из-за рекордного подорожания в Новосибирской области

12 апреля 2022, 07:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В среднем продовольственные товары выросли в цене на 7,5% в регионе за март 2022 года.

В Новосибирской области зафиксировали удорожание овощей, фруктов и кондитерских изделий за март 2022 года. О динамике цен сообщил Новосибирскстат.

По сравнению с февралем в регионе в среднем на 7,5% поднялись цены на продовольственные товары. Больше всего из-за санкций пострадали бананы – рост на 41,7%, груши (36,9%), свежие помидоры (46,7%) и репчатый лук - 45,7%. Также на 21,4% подорожала свекла, морковь на 19,5%, виноград - на 15,1%. Примечательно, что подешевели только огурцы – на 29,9%.

Без изменения не остались и цены на кондитерские изделия. Так стоимость карамели выросла на 15,9%, а глазированных конфет - 13,2%. Любителям шоколада придётся не сладко от подорожания плиток десерта на 12,5%, а тортов на 9,4%. Также печенье и пряники выросли в цене в среднем на 9%. Рекордным подорожанием может похвастаться только сахар - 54,3%.

Гречневая, манная, овсяная и перловая крупы подорожали от 10,6 до 14,4 %. Также рис теперь дороже на 10,3%, пшено – 6,8%, вермишель – 6,5%.

Скачок цен отмечен на маргарин (17,8%), подсолнечное и сливочное масла – на 10,2%, 9,3% и 6,8%. Пельмени теперь дорожи на 12,8%, говядин на 8,8%, баранина – на 5,9%, а курица - на 5,5%.

Мясные консервы поднялись в цене на 12%, чуть дороже только мороженые креветки. Сгущенка подорожала на 11,7%, мука - 8,6%, куриные яйца - 5,4%, сосиски на 6,4%.

Материалы по теме
Как изменились цены на продукты в Новосибирске за 10 летУФАС не нашло нарушений в росте цен на сахар в НовосибирскеБорьба с ростом цен и провальные санкции: о чем шла речь в отчете Михаила МишустинаКосметологи ищут аналоги ботоксу для сохранения цен на бьюти-процедуры в Новосибирске
#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика