Цены на яйца выросли в Новосибирской области за месяц на 24,3%

Также подорожала бытовая техника: пылесосы на 4,7%, мониторы для компьютеров на 4,6%, холодильники на 2,5%, электрочайники на 3,5%, микроволновки на 2,1%, а телевизоры на 2,2%. В то же время миксеры и блендеры подешевели на 7,8%, стиральные машины на 1,9%, а швейные машины на 3,8%.