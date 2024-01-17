Цены на яйца выросли в Новосибирской области за месяц на 24,3%

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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Updated Сегодня, 01:32
Отмечается также значительный рост стоимости свежих огурцов (69,1%), винограда (18,5%), помидоров (10,4%), свеклы (9,5%), лука (7,5%), бананов (7,4%), оливкового масла (10,6%), охлажденной рыбы (4,3%), гороха и фасоли (2,3%) и других продуктов питания.
Однако есть несколько товаров, которые стали дешевле. Например, цены на апельсины снизились на 9,6%, замороженные овощи на 1,6% и сухофрукты на 1%.
Также подорожала бытовая техника: пылесосы на 4,7%, мониторы для компьютеров на 4,6%, холодильники на 2,5%, электрочайники на 3,5%, микроволновки на 2,1%, а телевизоры на 2,2%. В то же время миксеры и блендеры подешевели на 7,8%, стиральные машины на 1,9%, а швейные машины на 3,8%.
В целом за декабрь 2023 года цены возросли на 0,8%. При этом стоимость продовольственных товаров увеличилась на 1,5%, непродовольственных товаров — на 0,3%, а услуг — на 0,4%.