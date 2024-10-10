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Новосибирскстат

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2024
Средняя зарплата в Новосибирске увеличилась до 71,5 тысячи рублей
Рекордный размер средней заработной платы зарегистрировали в Новосибирской области, сообщает Новосибирскстат.
10 октября, 12:48
Лето, а овощи дорожают: за что еще придется больше платить в Новосибирске
Несмотря на лето, цены на овощи в Новосибирской области показали существенный прирост в цене, это следует из информации, размещенной Новосибирскстатом.
14 августа, 04:20
От сахарного диабета стали чаще умирать новосибирцы
Ежегодное увеличение смертности от сахарного диабета фиксируют в Новосибирскстате.
13 июля, 07:44
Тройняшек родили пять матерей в Новосибирской области
В Новосибирской области несколько матерей родили на свет тройню, сообщили в Новосибирскстате.
9 июля, 03:15
Цены на капусту и игристое подскочили в Новосибирске в марте 2024
В Новосибирской области в марте зафиксировали рост цен на некоторые продукты.
14 апреля, 13:19
В Новосибирске подорожала говядина и подешевели огурцы
Новосибирскстат опубликовал еженедельную статистику. За неделю многие продовольственные товары прибавили в цене.
30 марта, 09:48
Новосибирскстат описал образ усредненной жительницы региона
8 марта, 07:14
Названо число мужчин, живущих в Новосибирской области
Новосибирскстат назвал количество мужчин, проживающих в Новосибирской области. Эти данные были опубликованы в честь Дня защитника Отечества.
23 февраля, 15:10
Новосибирскстат: куриные яйца подешевели на 5 рублей
26 января, 09:56
Цены на яйца выросли в Новосибирской области за месяц на 24,3%
17 января, 01:15
Население Новосибирска 2024: сколько людей в Новосибирской области
11 января, 09:24
2023
Курятина в Новосибирской области подорожала почти вдвое — ФАС проводит проверку
Цены на мясо кур в Новосибирске за год выросли на 43,7%. В некоторых магазинах курятина подорожала в два раза. Эту информацию подтвердили как Новосибирскстат, так и местные производители.
14 декабря 2023, 09:14
Официальная статистика: почти 20 тысяч детей родилось в Новосибирской области
Данные по рождаемости за девять месяцев 2023 года представили в Новосибирской области. Регион оказался на втором месте по числу новорожденных детей.
5 декабря 2023, 01:06
В Новосибирске четверть мам родили вне брака
24 ноября 2023, 09:56
Яйца подорожали до 106 рублей в Новосибирской области
9 ноября 2023, 03:18
Средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области выросла на 15%
Средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области выросла на 15% и составляет примерно 56 тысяч рублей; самая высокая зарплата наблюдается у сотрудников здравоохранения и работников творческой деятельности, а самая низкая — в дошкольном образовании и спортивных учреждениях.
29 августа 2023, 01:53
В Новосибирске назван самый популярный возраст для женитьбы
Большинство жителей Новосибирска предпочитают вступать в брак в возрасте 25 лет. Для многих из них важно создать семью до достижения 35-летнего возраста.
13 августа 2023, 11:54
Бензин резко подорожал в Новосибирске — в чем причина
В Новосибирске недавно произошёл резкий подъём цен на бензин, о чем свидетельствуют данные Новосибирскстата.
9 июня 2023, 02:58
Результаты переписи населения 2021 года в Новосибирске опубликованы Новосибирскстатом
Новосибирскстат опубликовал данные, собранные в 2021 году в рамках переписи населения.
26 января 2023, 13:18

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