Средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области выросла на 15%

В Новосибирской области зарплата государственных служащих увеличилась на 15%. Средняя зарплата работников бюджетных организаций составляет около 56 тысяч рублей. За первое полугодие 2023 года среднемесячная зарплата в этом секторе выросла на 14,6% и составила 56 182 рубля.