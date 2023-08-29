Средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области выросла на 15%

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Published Сегодня, 01:53
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Updated Сегодня, 01:56
В Новосибирской области зарплата государственных служащих увеличилась на 15%. Средняя зарплата работников бюджетных организаций составляет около 56 тысяч рублей. За первое полугодие 2023 года среднемесячная зарплата в этом секторе выросла на 14,6% и составила 56 182 рубля.
По данным Новосибирскстата, эта цифра на четыре процента ниже средней зарплаты в области. Наибольшую зарплату получают сотрудники учреждений области (65657 рублей), а самую низкую — работники муниципальных организаций (47875 рублей).
Различия также видны в организациях социальной сферы. Например, работники здравоохранения (57805 рублей) имеют самую высокую зарплату, в то время как работники дошкольного образования (39236 рублей) и спортивных учреждений (44008 рублей) получают меньше. Зарплата работников творческой деятельности также выше среднего уровня.