Массовые увольнения и сокращение бригад: кризис в новосибирской скорой помощи

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 03:55
В Новосибирске врачи скорой сообщили о массовом увольнении коллег и остром дефиците бригад для оказания экстренной помощи жителям города. Медицинские сотрудники говорят, что уже сейчас наблюдаются печальные последствия от кадрового голода: пациенты вынуждены ждать помощи до 12 часов.
Согласно словам медиков, ситуация в скорой помощи Новосибирска постепенно ухудшалась в течение года. Одной из основных причин этому стала отмена выплат, связанных с пандемией COVID-19. Это серьезно сказалось на зарплатах врачей и фельдшеров.
Ранее во время пандемии сотрудники скорой помощи имели возможность получить около 60-70 тысяч рублей. В настоящее время их заработная плата составляет около 30 тысяч рублей, а при работе на полторы ставки можно получить 40-45 тысяч рублей. Большинство врачей и фельдшеров уже работают на полторы ставки, то есть сутки через двое, однако и этого недостаточно.
Одним из медработников было сказано: «Это даже не бардак, а крайне тяжелое состояние, катастрофа. Хуже, чем в ковид. В коронавирус народа не хватало, но тогда в среднем по городу было около 100 бригад — это было очень мало, мы были в ужасе. Сейчас по городу у нас 60–70 бригад. Представляете наше состояние? — задает риторический вопрос Олег. — Должно быть 160 бригад, чтобы нормально людям помогать, а у нас 70!», пишет НГС.
Еще один сотрудник скорой подтвердил, что только за последний месяц минимум 10 его коллег уволились. Вот, почему они не сообщали о проблемах ранее: «У нас нет сил, мы апатичны». Они утверждают, что бороться за правду — неблагодарное дело. Люди просто увольняются и ищут другую работу.
Медработники сомневаются, что в официальных отчетах и ответах будут указаны реальные цифры, отражающие ситуацию. Они также отмечают, что из-за проблем в скорой помощи уже начались и страдания пациентов: увеличилось количество домашних родов и смертей.
Критическая ситуация, по словам медработников, сложилась не только среди врачей и фельдшеров, но и среди диспетчеров и сотрудников колл-центра экстренных вызовов на номер 03. Они не понимают, как будут справляться с увеличивающимся числом вызовов в предстоящем сезоне ОРВИ и осенью.
Отметим, что руководитель отделения здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на встрече в правительстве 28 августа сообщил, что в течение недели скорая помощь выезжала 13 тысяч 122 раза.
Также Атас.инфо узнал о проблемной ситуации в Колыванской ЦРБ. Половина водителей скорой помощи ГБУЗ НСО «Колыванской ЦРБ» планирует уйти с работы из-за конфликта с руководством, в том числе, из-за низких заработных плат. В результате этого, часть жителей района временно может остаться без оперативной медицинской помощи.