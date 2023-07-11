Экс-директор школы № 82 высказалась о массовом увольнении учителей в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В Новосибирске из школы № 82 ушло 12 учителей после ухода директора Елены Минаевой. Один из бывших педагогов, Юлия Воронкова, сообщила об этом НГС. Обстановку прокомментировала сама экс-руководитель школы.
Елена Минаева заявила в беседе с «МК в Новосибирске», что на самом деле уже ушло 16 учителей, а не 12, как сообщалось ранее. Она отметила, что те, кто ушли, были опытными педагогами и достигали хороших результатов в своей работе.
Бывшая директор сожалеет о происходящем, но не может подробнее комментировать ситуацию по этическим соображениям.
Напомним, Елена Минаева ушла из школы в 2022 году, после чего ее место заняла Ольга Праслова, и сотрудники начали увольняться. Приход нового руководителя привел к увеличению обязанностей для персонала, а пересмотреть подход к работе она отказывалась. Это было воспринято сотрудниками как нарушение их прав.