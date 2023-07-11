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Экс-директор школы № 82 высказалась о массовом увольнении учителей в Новосибирске

11 июля 2023, 10:22
Фото: 1MI
12 учителей уволились из школы № 82
В новосибирской школе № 82 за год уволились 12 педагогов. Причина — недопонимания в работе с новым руководством. На учителей свалилась колоссальная нагрузка, а их претензии отказывались выслушивать.

В Новосибирске из школы № 82 ушло 12 учителей после ухода директора Елены Минаевой. Один из бывших педагогов, Юлия Воронкова, сообщила об этом НГС. Обстановку прокомментировала сама экс-руководитель школы.

Елена Минаева заявила в беседе с «МК в Новосибирске», что на самом деле уже ушло 16 учителей, а не 12, как сообщалось ранее. Она отметила, что те, кто ушли, были опытными педагогами и достигали хороших результатов в своей работе.

Бывшая директор сожалеет о происходящем, но не может подробнее комментировать ситуацию по этическим соображениям.

Напомним, Елена Минаева ушла из школы в 2022 году, после чего ее место заняла Ольга Праслова, и сотрудники начали увольняться. Приход нового руководителя привел к увеличению обязанностей для персонала, а пересмотреть подход к работе она отказывалась. Это было воспринято сотрудниками как нарушение их прав.

В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина
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#Эмилия Губарева#Директор#Педагоги#Общество#Образование#Новосибирск
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