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Родители написали письмо властям из-за массового увольнения учителей элитной школы

11 июля 2023, 07:53
Фото: 1MI
Педагоги элитной школы массово увольняются по собственному желанию

В Новосибирске родители написали коллективное письмо из-за текучки кадров в школе

Родители учеников элитной школы №82 бьют тревогу из-за массового увольнения педагогов. По собственному желанию ушли десять талантливых педагогов.

Как сообщает VN.ru со ссылкой на родительское сообщество, властям Новосибирска было направлено коллективное письмо, под которым подписались шестьдесят человек. В нем родители заявляют об «ужасной текучке» кадров и просят обратить внимание на проблему.

«Все достижения являются результатом работы команды преподавателей, созданной бывшим директором школы Минаевой Еленой Владимировной. Но после ухода директора из коллектива и назначения на ее место и. о. директора Прасоловой Ольги Анатольевны все нововведения постепенно утрачиваются», — говорится в коллективном обращении.
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По мнению родителей, новый директор проявляет некомпетентность и непрофессионализм в работе с педагогическими кадрами. Из-за этого коллектив покинули несколько учителей начальной школы, преподаватели английского и русского языка. Всего по собственному желанию уволилось десять человек.

Авторы коллективного обращения обеспокоены возможным ухудшением качества образования, поскольку не знают, кого возьмут на смену ушедшим педагогам. По их мнению, в школе существенно изменилась рабочая атмосфера и люди уходят из-за невыносимых условий.

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Бывший директор школы №82 Елена Минаева отметила высокий педагогический уровень ушедших преподавателей.

«Мои бывшие коллеги — невероятно талантливые люди. И у них очень новаторский взгляд на преподавание», — заявила Елена Минаева.

В департаменте образования мэрии Новосибирска в курсе сложившейся ситуации, однако пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

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