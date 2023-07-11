Родители написали письмо властям из-за массового увольнения учителей элитной школы

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Как сообщает VN.ru со ссылкой на родительское сообщество, властям Новосибирска было направлено коллективное письмо, под которым подписались шестьдесят человек. В нем родители заявляют об «ужасной текучке» кадров и просят обратить внимание на проблему.
«Все достижения являются результатом работы команды преподавателей, созданной бывшим директором школы Минаевой Еленой Владимировной. Но после ухода директора из коллектива и назначения на ее место и. о. директора Прасоловой Ольги Анатольевны все нововведения постепенно утрачиваются», — говорится в коллективном обращении.
По мнению родителей, новый директор проявляет некомпетентность и непрофессионализм в работе с педагогическими кадрами. Из-за этого коллектив покинули несколько учителей начальной школы, преподаватели английского и русского языка. Всего по собственному желанию уволилось десять человек.
Авторы коллективного обращения обеспокоены возможным ухудшением качества образования, поскольку не знают, кого возьмут на смену ушедшим педагогам. По их мнению, в школе существенно изменилась рабочая атмосфера и люди уходят из-за невыносимых условий.
Бывший директор школы №82 Елена Минаева отметила высокий педагогический уровень ушедших преподавателей.
«Мои бывшие коллеги — невероятно талантливые люди. И у них очень новаторский взгляд на преподавание», — заявила Елена Минаева.
В департаменте образования мэрии Новосибирска в курсе сложившейся ситуации, однако пока воздерживаются от каких-либо комментариев.