Элитные школы Новосибирска: запись в 1 класс не по прописке началась 6 июля 2023

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Процедура поступления детей в первый класс состоит из двух этапов. Первый этап — прием заявлений в школу, который происходит с 1 апреля по 30 июня текущего года для детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории или имеющих льготы. Второй этап — запись детей, не проживающих на закрепленной территории, который проводится с 6 июля по 5 сентября.
Родители имеют право подать заявление лично в школу или электронным способом через региональные образовательные порталы, региональные сайты госуслуг или федеральный портал Госуслуг. Государственная школа может отказать только в случае полного заполнения доступных мест. В таком случае местные органы управления образованием должны помочь родителям разместить ребенка в другой школе.
Таким образом, начиная с четверга, 6 июля, родителей школьников Новосибирска, которые живут не по микроучастку рядом со школами, что считаются «статусными», начнут штурмовать эти образовательные учреждения в надежде пристроить ребенка в лучшую, по их мнению, школу. И зачастую это соответствует действительности.
Вот как выглядит топ-5 лучших школ региона по общим результатам ЕГЭ за 2022 год (данные на 2023 год еще обрабатываются):
— Структурное подразделение Новосибирского государственного университета — Специализированный учебно-научный центр Университета, его часто называют по-старинке ФМШ НГУ
— МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 1»
— МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета»
— МБОУ города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева»
— Частное общеобразовательной учреждение «Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского»
Примечательно, что три из пяти учебных заведений Новосибирска с наибольшей долей отличников расположены в Академгородке.
Кроме того, к престижным учебным заведениям относят лицей № 3, гимназию № 22 «Надежда Сибири», гимназию № 16 «Французская», гимназию № 10, гимназию № 6 «Горностай» и ряд других школ.
Однако статусные школы ассоциируются не только с успехами выпускников на ЕГЭ, но и с громкими скандалами. Самый свежий пример — невероятная история с забастовкой учеников 3 класса в 10-й гимназии. Скандал, начатый матерью одной из учениц, превратился в событие городского масштаба, в которое оказались вовлечены полиция, прокуратура, региональное министерство образования и депутаты Законодательного собрания.
В итоге в гимназии уволилась директор, для бастовавших детей, которые не хотели учиться вместе с дочерью скандальной мамаши, создадут в следующем году отдельный класс, а классная руководительница отсудила у скандалистки приличную материальную компенсацию.
Весной 2022 года Новосибирск потрясла трагическая история в гимназии № 6 «Горностай». На перемене учителя обнаружили в туалете тело 15-летней девочки — она покончила с собой. Перед выходом в школу она оставила дома предсмертную записку, в которой жаловалась на свою внешность. Директор учреждения рассказывала, что у подростка не было ссор со сверстниками и педагогами.
Многим памятен скандальный случай, когда ученикам лицея № 130 запретили покидать стены заведения до 12:40. До обеда в школе не работали турникеты, чтобы дети не смогли выйти на улицу. Директор заявил, что такие меры приняты в целях безопасности. Школьники могут выйти из школы в том случае, если родители напишут записку с просьбой отпустить ребенка к врачу. Это единственное исключение.
А в статусной гимназии № 1 родители учеников затравили и вынудили уволиться учительницу русского языка и литературы из-за того, что девушка выложила в соцсети видео своего танца на шесте в стиле pole dance. Ничего аморального там показано не было, но, тем не менее, педагога довели буквального до нервного срыва.
Что же касается уровня образования, то вовсе не обязательно заканчивать элитную школу, чтобы показать высокий результат на экзамене и потом успешно продолжать обучение в вузе. Например, в рейтинге, составленному по доле учеников, сдавших ЕГЭ на отлично (выше 250 баллов), который мы упоминали ранее, шестую строчку занимает общеобразовательная школа № 6 из Куйбышевского района, на восьмой позиции гимназия № 1 из того-же района, а второй десяток списка лучших школ региона практически полностью занимают сельские образовательные учреждения.