Элитные школы Новосибирска: запись в 1 класс не по прописке началась 6 июля 2023

В итоге в гимназии уволилась директор, для бастовавших детей, которые не хотели учиться вместе с дочерью скандальной мамаши, создадут в следующем году отдельный класс, а классная руководительница отсудила у скандалистки приличную материальную компенсацию.



Весной 2022 года Новосибирск потрясла трагическая история в гимназии № 6 «Горностай». На перемене учителя обнаружили в туалете тело 15-летней девочки — она покончила с собой. Перед выходом в школу она оставила дома предсмертную записку, в которой жаловалась на свою внешность. Директор учреждения рассказывала, что у подростка не было ссор со сверстниками и педагогами.