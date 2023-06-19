Названа школа в Новосибирске, лидирующая по стобалльникам ЕГЭ-2023

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Как сообщают «Родные берега», в Советском районе самое большое количество стобалльников отмечается в Сибирском учебно-научном центре Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ) — 12 результатов.
На втором месте располагается Образовательный центр «Гимназия № 6 „Горностай“» с 3 стобалльными результатами. Еще 4 учебных заведения — лицей № 130, средняя школа № 61, гимназия № 3 и Высший колледж информатики (ВКИ) НГУ — имеют по 1 стобалльному результату.
По предметам, лучшие результаты были достигнуты в русском языке — 9 стобалльников, по физике и химии по три выпускника набрали 100 баллов.
Особо выделяются два выпускника — один из «Горностая», который получил 100 баллов как по русскому языку, так и по литературе, и выпускник СУНЦ НГУ, набравший 100 баллов по русскому языку и физике.
В этом году медали за отличную учебу получили 95 выпускников. Из них 64 представляют муниципальные школы, гимназии и лицей, 26 — СУНЦ НГУ, 3 — Православная гимназия и 2 — Высший колледж информатики (ВКИ) НГУ.