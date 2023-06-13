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Стали известны первые итоги ЕГЭ-2023 в Новосибирской области

13 июня 2023, 06:10
Фото: 1MI
Экзамены выпускники написали хорошо
В Новосибирской области стали известны первые результаты ОГЭ и ЕГЭ, о чем стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

13 июня глава областного министерства образования Сергей Федорчук поделился первыми результатами ОГЭ и ЕГЭ в Новосибирской области. Он рассказал, что выпускники этого года показали лучшие результаты, чем предыдущие годы.

У выпускников 9-х классов количество высоких оценок увеличилось, а количество низких — уменьшилось. Более высокий процент высоких баллов также получили 11-классники. Это произошло благодаря программе функциональной грамотности, которая давала детям возможность выйти на нужный уровень знаний.

Пока только часть ежегодных экзаменов пройдена — до завершения остались проверки по русскому языку и математике. И только после того, как будут подведены окончательные итоги, станет ясно, какова результативность школьников этого года.

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#Эмилия Губарева#ЕГЭ#Экзамены#Результаты#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Образование
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