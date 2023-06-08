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Стали известны первые результаты ЕГЭ-2023 в Новосибирске: есть стобалльники

8 июня 2023, 06:12
Фото: 1MI
Результаты уже опубликовали
Первые результаты экзамена по химии, географии и литературе опубликовали в Новосибирской области: как и где смотреть результаты.

Получены первые результаты ЕГЭ в Новосибирской области. В этом году наивысший балл по экзамену написала школьница из Криводановской школы №22. Девушка получила выдающийся результат по географии — 100 баллов.

Две ученицы лицея №13 получили высокий результат по химии на ЕГЭ. Одна набрала 99 баллов, а другая — 95.

Выпускник первой школы из Бердска, получил максимальный балл по химии — сто баллов.

Чтобы узнать результаты ЕГЭ, есть несколько вариантов проверки. Вы можете войти на официальный сайт Единого государственного экзамена или на Госуслугах и ввести свои личные данные — ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Кроме того, результаты будут доступны на сайте НИМРО.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ#Экзамены#Результаты#Общество#Образование
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