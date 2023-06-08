Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Получены первые результаты ЕГЭ в Новосибирской области. В этом году наивысший балл по экзамену написала школьница из Криводановской школы №22. Девушка получила выдающийся результат по географии — 100 баллов.
Две ученицы лицея №13 получили высокий результат по химии на ЕГЭ. Одна набрала 99 баллов, а другая — 95.
Выпускник первой школы из Бердска, получил максимальный балл по химии — сто баллов.
Чтобы узнать результаты ЕГЭ, есть несколько вариантов проверки. Вы можете войти на официальный сайт Единого государственного экзамена или на Госуслугах и ввести свои личные данные — ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Кроме того, результаты будут доступны на сайте НИМРО.