Чтобы узнать результаты ЕГЭ, есть несколько вариантов проверки. Вы можете войти на официальный сайт Единого государственного экзамена или на Госуслугах и ввести свои личные данные — ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Кроме того, результаты будут доступны на сайте НИМРО.