atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Изображение материала

Как узнать свою оценку ЕГЭ 2023 по математике

1 июня 2023, 03:57
Фото: 1MI
Результаты экзамена будут минимум через неделю
Обязательный экзамен по математике был написан школьниками по всей России 1 июня 2023: где и как можно узнать свои оценки за ЕГЭ онлайн, читайте в материале Atas.info.

Результаты экзамена обычно приходят в течение 7-14 дней после сдачи ЕГЭ, а точный график публикации результатов для каждого предмета может различаться.

Результаты ЕГЭ по математике будет возможно получить в период с 16 по 19 июня.

Для того, чтобы узнать результаты, можно воспользоваться сайтом Госуслуг или официальным порталом Единого государственного экзамена, введя свои личные данные, такие как ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Также, результаты будут доступны на сайте НИМРО.

ЕГЭ 2023: как проверить результаты на сайте Единого Государственного экзамена
Узнать подробнее
Читайте также:
ЕГЭ 2023 русский язык: результаты экзамена, где и когда можно узнать оценки
#Эмилия Губарева#ЕГЭ#Экзамены#Школа#Школьники#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Обская кругосветка: один из лучших маршрутов путешествия по Новосибирской области
Сегодня, 02:32
Пригожин эффектно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в Новосибирске
31 мая 09:32
Что известно об уборщице, которую осудили за кражу 7 миллионов в Новосибирске
Сегодня, 03:12
Минералка без газа и светлая одежда: новосибирцев предупреждают об аномальной жаре
31 мая 13:41
Девушка из Новосибирска пожаловалась Ксении Собчак на буллинг в школе
31 мая 07:07
Как открытие вклада поможет сберечь деньги
31 мая 07:10