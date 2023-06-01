Для того, чтобы узнать результаты, можно воспользоваться сайтом Госуслуг или официальным порталом Единого государственного экзамена, введя свои личные данные, такие как ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Также, результаты будут доступны на сайте НИМРО.