Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Результаты экзамена обычно приходят в течение 7-14 дней после сдачи ЕГЭ, а точный график публикации результатов для каждого предмета может различаться.
Результаты ЕГЭ по математике будет возможно получить в период с 16 по 19 июня.
Для того, чтобы узнать результаты, можно воспользоваться сайтом Госуслуг или официальным порталом Единого государственного экзамена, введя свои личные данные, такие как ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Также, результаты будут доступны на сайте НИМРО.