Новосибирских родителей возмутили требования покупки рабочих тетрадей в школу

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Как сообщает Сибкрай.ru, рабочие тетради заставляют приобретать родителей третьеклассников. Руководство учебного заведения потребовало купить тетрадь для четырех предметов. При этом отказ даже не рассматривается.
Полная стоимость комплекта составляет 1600 рублей, а деньги школе выделяют только на учебники. У родителей есть два варианта — заказать учебники на весь класс благодаря собранным средствам, либо купить в индивидуальном порядке.
С точки зрения адвоката Михаила Спиридонова, закупать тетради должна школа. Требование к родителям является незаконным и они имеют право подать жалобу в районный отдел образования или прокуратуру.
В школе уже пообещали рассмотреть жалобы на поборы. Ситуацию взял на контроль и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.