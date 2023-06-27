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Новосибирских родителей возмутили требования покупки рабочих тетрадей в школу

27 июня 2023, 12:47
Фото: 1MI
Родителей заставляют приобретать рабочие тетради

В Новосибирске с родителей требуют деньги на покупку рабочих тетрадей

В одной из школ Новосибирска разразился скандал. Родители устроили скандал из-за обязательных требований покупать рабочие тетради к учебникам.

Как сообщает Сибкрай.ru, рабочие тетради заставляют приобретать родителей третьеклассников. Руководство учебного заведения потребовало купить тетрадь для четырех предметов. При этом отказ даже не рассматривается.

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Полная стоимость комплекта составляет 1600 рублей, а деньги школе выделяют только на учебники. У родителей есть два варианта — заказать учебники на весь класс благодаря собранным средствам, либо купить в индивидуальном порядке.

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С точки зрения адвоката Михаила Спиридонова, закупать тетради должна школа. Требование к родителям является незаконным и они имеют право подать жалобу в районный отдел образования или прокуратуру.

В школе уже пообещали рассмотреть жалобы на поборы. Ситуацию взял на контроль и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Школа#Дети#Родители
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