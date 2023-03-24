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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 10:16

«Свыше 20 тысяч»: в новосибирской школе принуждают к покупке дорогой формы

24 марта 2023, 10:14
Фото: 1MI
Родителей заставляют покупать дорогую школьную форму
В одной из школ Новосибирска разгорается скандал. Родителей заставляют покупать школьную форму производства конкретных фирм. При этом полный комплект на одного ученика стоит 20 тысяч рублей.

Как сообщает «КП -Новосибирск», родителей поставили перед фактом на общешкольном собрании. Руководство начало убеждать их в необходимости приобретения школьной формы, но при этом на мероприятие пригласили представителей только двух фирм. «Когда кто-то попытался возразить, директор ответила: «Эта тема не обсуждается», - цитирует одну из родительниц издание.

При этом, по словам родителей, полный комплект на одного ученика обойдется в двадцать тысяч. Для начальной школы форма будет светлых тонов, для учеников постарше – темных. На родительском собрании взрослым сообщили, что форма будет обязательной. Стоит отметить, что до этого руководство заставляло приобретать детям жилет с эмблемой заведения стоимостью в две тысячи рублей.

На ситуацию уже отреагировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Никто не имеет права заставлять ребенка носить установленную форму, если он соблюдает деловой стиль. К примеру, светлая рубашка и темные брюки или юбка – тут претензий быть не может», - заявил Федорчук журналистам.

Также министр сказал о необходимости разобраться в данной ситуации. По его мнению, родителям могли некорректно донести требования об обязательности ношения школьной формы.

Напомним, что новосибирцы недавно составили рейтинг лучших и худших школ. Отзывы были опубликованы на ресурсе 2GIS.

Названы лучшие и худшие школы по отзывам в 2ГИС в Новосибирске
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#Новосибирск#Александр Ляхов#Общество#Дети#Школа#Школьники#Форма
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