«Свыше 20 тысяч»: в новосибирской школе принуждают к покупке дорогой формы

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Как сообщает «КП -Новосибирск», родителей поставили перед фактом на общешкольном собрании. Руководство начало убеждать их в необходимости приобретения школьной формы, но при этом на мероприятие пригласили представителей только двух фирм. «Когда кто-то попытался возразить, директор ответила: «Эта тема не обсуждается», - цитирует одну из родительниц издание.
При этом, по словам родителей, полный комплект на одного ученика обойдется в двадцать тысяч. Для начальной школы форма будет светлых тонов, для учеников постарше – темных. На родительском собрании взрослым сообщили, что форма будет обязательной. Стоит отметить, что до этого руководство заставляло приобретать детям жилет с эмблемой заведения стоимостью в две тысячи рублей.
На ситуацию уже отреагировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
«Никто не имеет права заставлять ребенка носить установленную форму, если он соблюдает деловой стиль. К примеру, светлая рубашка и темные брюки или юбка – тут претензий быть не может», - заявил Федорчук журналистам.
Также министр сказал о необходимости разобраться в данной ситуации. По его мнению, родителям могли некорректно донести требования об обязательности ношения школьной формы.
Напомним, что новосибирцы недавно составили рейтинг лучших и худших школ. Отзывы были опубликованы на ресурсе 2GIS.