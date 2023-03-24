«Свыше 20 тысяч»: в новосибирской школе принуждают к покупке дорогой формы

При этом, по словам родителей, полный комплект на одного ученика обойдется в двадцать тысяч. Для начальной школы форма будет светлых тонов, для учеников постарше – темных. На родительском собрании взрослым сообщили, что форма будет обязательной. Стоит отметить, что до этого руководство заставляло приобретать детям жилет с эмблемой заведения стоимостью в две тысячи рублей.