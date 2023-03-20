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Названы лучшие и худшие школы по отзывам в 2ГИС в Новосибирске

20 марта 2023, 04:02
Фото: 1MI
В Новосибирске составили рейтинг школ
Жители Новосибирска выбрали самые лучшие и худшие школы города. Они оценили учреждения в сервисе 2GIS.

Судя по отзывам, родители и ученики хвалят школу № 170 в Кировском районе Новосибирска. В 2ГИС она получила 4,4 звезды из 5 возможных. Горожане положительно оценивают преподавательский состав и интерьер в учреждении.

На втором месте оказалась школа № 105 им. героя России И. Шелохвостова в Калининском районе. Учащимся и их родным приходятся по душе внеклассные занятия, включая спортивные программы. Также расхваливают учителей за индивидуальный подход к каждому ребенку. Но недовольны регулярным сбором денег на шторы. Оценка - 4,3 балла.

Другая школа № 134 в Кировском районе (4,1 балла) заняла третью строчку в рейтинге. По мнению родителей, балл снят из-за грубых охранников и плохой подготовке к экзаменам.

«Моя дочь учится в 10 классе и говорит, что плохо готовят к экзаменам. Приходится нагонять материал у репетиторов»; «Мне нравятся традиции школы и отзывчивые учителя», - пишут родители в справочнике 2GIS.

Твердую «четверку» имеет школа № 141 в Первомайском районе. В учреждении углубленно изучают математику и с этой дисциплиной у них проблем нет. Трудности у детей в основном с английским языком. Как отмечают родители, в учреждении не хватает квалифицированных преподавателей по этому предмету.

Худшими школами, которые не набрали и 2 баллов, стали № 147 в Первомайском районе (1,7 балла), № 184 в Калининском районе (1,8 балла) и № 69 в Ленинском районе (1,9).

Родители жалуются на строгих учителей и плохое поведение учеников. В этих учреждениях дети чаще сталкиваются с буллингом.

#Алина Шефер#Дети#Школа#Рейтинг#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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