Названы лучшие и худшие школы по отзывам в 2ГИС в Новосибирске

Твердую «четверку» имеет школа № 141 в Первомайском районе. В учреждении углубленно изучают математику и с этой дисциплиной у них проблем нет. Трудности у детей в основном с английским языком. Как отмечают родители, в учреждении не хватает квалифицированных преподавателей по этому предмету.