Названы лучшие и худшие школы по отзывам в 2ГИС в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Судя по отзывам, родители и ученики хвалят школу № 170 в Кировском районе Новосибирска. В 2ГИС она получила 4,4 звезды из 5 возможных. Горожане положительно оценивают преподавательский состав и интерьер в учреждении.
На втором месте оказалась школа № 105 им. героя России И. Шелохвостова в Калининском районе. Учащимся и их родным приходятся по душе внеклассные занятия, включая спортивные программы. Также расхваливают учителей за индивидуальный подход к каждому ребенку. Но недовольны регулярным сбором денег на шторы. Оценка - 4,3 балла.
Другая школа № 134 в Кировском районе (4,1 балла) заняла третью строчку в рейтинге. По мнению родителей, балл снят из-за грубых охранников и плохой подготовке к экзаменам.
«Моя дочь учится в 10 классе и говорит, что плохо готовят к экзаменам. Приходится нагонять материал у репетиторов»; «Мне нравятся традиции школы и отзывчивые учителя», - пишут родители в справочнике 2GIS.
Твердую «четверку» имеет школа № 141 в Первомайском районе. В учреждении углубленно изучают математику и с этой дисциплиной у них проблем нет. Трудности у детей в основном с английским языком. Как отмечают родители, в учреждении не хватает квалифицированных преподавателей по этому предмету.
Худшими школами, которые не набрали и 2 баллов, стали № 147 в Первомайском районе (1,7 балла), № 184 в Калининском районе (1,8 балла) и № 69 в Ленинском районе (1,9).
Родители жалуются на строгих учителей и плохое поведение учеников. В этих учреждениях дети чаще сталкиваются с буллингом.