Учитель бастовавшей гимназии №10 в Новосибирске отсудила компенсацию у матери ученицы

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Напомним, этот класс почти месяц бастовал из-за конфликта мамы одной из учениц с учительницей. На уроки не ходили все ученики, кроме это девочки.
Родительница заявляла, что педагог когда-то скрыла травму ее дочери, полученную на территории гимназии и пытается уйти от ответственности. Из-за этого у них возникли неприязненные отношения. Родители рассказывали, что женщина стала часто заявляться на уроки и ругаться с учителем на глазах у детей, пыталась добиться ее отстранения.
Школьники встали на сторону учителя в этой истории и устроили забастовку. Во время забастовки сменялось два директора, не считая временно исполняющего обязанности. Сначала ушла в отставку Ольга Шойдина, потом Ольга Голик, которая не проработала и месяца.
Тем временем также этот спор разбирали в суде. Классный руководитель 3 «А» класса обратилась с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к маме ученицы. Уже 13 июня суд огласил — частично удовлетворить требования, то есть выплатить педагогу 100 000 рублей вместо 300 000 ₽, которые она запросила, пишет «Прецедент».
А вот ответчик по делу, мама ученицы, с этим решением не согласна. Она намерена его обжаловать. Журналистам женщина рассказала, что судья отверг всех свидетелей, не дал им высказаться.
Она подала иск к педагогу в Железнодорожный районный суд Новосибирска 15 июня. Кроме того, сибирячка обратилась с жалобой в квалификационную коллегию судей Новосибирской области с жалобой на действия судьи Игоря Мороза, выносившего решения по иску учителя.