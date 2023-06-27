Учитель бастовавшей гимназии №10 в Новосибирске отсудила компенсацию у матери ученицы

Родительница заявляла, что педагог когда-то скрыла травму ее дочери, полученную на территории гимназии и пытается уйти от ответственности. Из-за этого у них возникли неприязненные отношения. Родители рассказывали, что женщина стала часто заявляться на уроки и ругаться с учителем на глазах у детей, пыталась добиться ее отстранения.