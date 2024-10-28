Новосибирские школьники уходят на осенние каникулы

С 28 октября по 3 ноября школьники Новосибирской области отправятся на осенние каникулы. Небольшой перерыв в учебе позволит детям отдохнуть и набраться сил перед второй четвертью, которая традиционно считается самой короткой в учебном году.