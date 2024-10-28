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Родители

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Октябрь
Новосибирские школьники уходят на осенние каникулы
С 28 октября по 3 ноября школьники Новосибирской области отправятся на осенние каникулы. Небольшой перерыв в учебе позволит детям отдохнуть и набраться сил перед второй четвертью, которая традиционно считается самой короткой в учебном году.
27 октября, 22:43
Горе-мать из Новосибирской области будут судить за издевательства над детьми
В Новосибирской области под суд пойдет мать, которая должным образом не ухаживала за своими детьми, подробности дали в прокуратуре.
23 октября, 05:14
Мать оставила ребенка в аэропорту Новосибирска и улетела отдыхать
В Новосибирске родительница оставила ребенка в аэропорту и улетела на отдых, о чем сообщили правоохранители.
19 октября, 11:10
Новосибирская область станет площадкой для обсуждения лучших практик защиты детей
Новосибирская область станет центром всероссийской дискуссии о лучших региональных подходах к защите детей. На съезде соберутся детские правозащитники со всей страны, чтобы обсудить наиболее успешные практики профилактики социального сиротства и их возможное внедрение в других регионах.
18 октября, 09:39
Школьные каникулы в октябре: когда отдыхают дети в 2024 году
Скоро дети должны уйти на школьные каникулы. В департаменте образования Новосибирска напомнили, когда отдыхают школьники в 2024 году.
16 октября, 02:30
Школьница из Новосибирска проткнула однокласснику лоб ручкой
Жительница Новосибирска рассказала об инциденте, который произошел с ее дочерью в школе Якутска. После буллинга с стороны одноклассников девочка повредила соседу по парте лоб.
9 октября, 06:45
Стало известно, сколько родители потратят на подарок учителю в 2024 году
В Новосибирской области родителям обойдется в «копеечку» подарок для учителей, узнали аналитики.
3 октября, 10:17
Называть мамочек «старородящими» запретили в Новосибирске
В Новосибирске пересмотрели подход к термину «старородящая».
1 октября, 02:47
Сентябрь
Горе-мать из Новосибирска молит семью о прощении после потери новорожденной дочки
19-летняя мать просит родственников простить ее за гибель ее новорожденной дочки, которую она ударила об диван, о чем рассказала семья подозреваемой.
9 сентября, 03:02
Август
Уникального детеныша белолицых саки показали в Новосибирском зоопарке
Новорожденного малыша назвали Кешей и не стали оставлять рядом с мамой, сообщили в Новосибирском зоопарке.
22 августа, 03:15
Июль
Остался без ребенка и квартиры злостный неплательщик алиментов из Новосибирска
В Новосибирске отец не платил алименты своему ребенку, за что лишился квартиры, подробнее рассказали судебные приставы.
26 июля, 02:56
Детей увез новосибирский актер Прилучный подальше от Муцениеце
Актер из Новосибирска Павел Прилучный увез детей за границу, без их матери, о чем он рассказал в соцсетях.
24 июля, 01:55
Тревогу бьют родители новосибирских школьников из-за нового тренда квадроберов
Школьники, увлекающие квадробикой, пугают свою семью новым трендом, о чем слезно написали родители в соцсетях.
17 июля, 10:07
Горе-мать из Новосибирска объявилась в жизни брошенных детей спустя 13 лет
В Новосибирской области биологическая мать решила объявиться в жизни дочек, чтобы не платить алименты: семьи пришли просить помощи на телевидение.
4 июля, 07:08
Маленькая Богиня родилась в семье актеров из Новосибирска
У новосибирских актеров появилась дочь, которой они дали редкое имя.
3 июля, 09:53
Июнь
Родителей нашел новосибирец спустя 14 лет в шоу «Жди меня»
Житель Новосибирска нашел своих родителей спустя много лет, подробности он рассказал в эфире ток-шоу «Жди меня».
25 июня, 13:05
Объявилась присвоившая деньги на выпускной в детсаду жительница Новосибирска
Присвоившая собранные на выпускной в детсаду 300 тысяч жительница Новосибирска объяснила свой поступок тяжелым материальным положением.
7 июня, 05:27
Май
Пропали 300 тысяч: в Новосибирске мать сбежала с собранными на выпускной деньгами
31 мая, 05:59
Пьяного новосибирского школьника привезли откачать в больницу нетрезвые родители
В Новосибирске в одной из больниц города произошел скандал с пьяной семейкой, подробности рассказали в АБ «Гвардия».
29 мая, 05:19
У блогера Влада А4 Бумаги и Юлии Годуновой родился первый ребенок
Популярный среди молодежи блогер Влад А4 стал отцом: его жена Юлия Годунова родила первенца, о чем пара сообщили в соцсетях.
16 мая, 06:38

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