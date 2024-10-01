Называть мамочек «старородящими» запретили в Новосибирске

Министерство здравоохранения России пересмотрело правила общения врачей с пациентами. Много лет женщин, которые решили стать мамами после 25, называли старородящими. Считалось, что после этого возраста ребенок может родиться больным, а в молодом возрасте родительницы — здоровым. Однако практика показывает, что каждый случай индивидуальный.