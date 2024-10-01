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Posted 1 октября, 02:47

Published 1 октября, 02:47

Modified 1 октября, 02:49

Updated 1 октября, 02:49

На женщин этот термин «давит»

Называть мамочек «старородящими» запретили в Новосибирске

1 октября 2024, 02:47
Фото: Изображение Midjourney
На женщин этот термин «давит»
В Новосибирске пересмотрели подход к термину «старородящая».

Министерство здравоохранения России пересмотрело правила общения врачей с пациентами. Много лет женщин, которые решили стать мамами после 25, называли старородящими. Считалось, что после этого возраста ребенок может родиться больным, а в молодом возрасте родительницы — здоровым. Однако практика показывает, что каждый случай индивидуальный.

Сейчас слово «старородящая» расценивается как репродуктивное давление. Мамами желают стать не только молодые девушки, но чаще всего женщины в осознанном возрасте, после 30-40 лет.

Сейчас выражение пытаются заменить на «возрастная первородящая», пишет Vn.ru. Его будут применять к женщинам за 25 лет. Ранее ЗАГС назвал самые редкие имена для детей.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Родители#Ребенок#Мать#Мама
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