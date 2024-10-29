atas.info
ГлавноеВсе новости

Мама

Выбрать дату
Октябрь
Блогер Дава из Новосибирска трогательно поздравил маму и показал архивное фото
Блогер Давид Манукян трогательно поздравил свою маму с днем рождения, о чем он написал в соцсетях.
29 октября, 11:26
Называть мамочек «старородящими» запретили в Новосибирске
В Новосибирске пересмотрели подход к термину «старородящая».
1 октября, 02:47
Июль
Тройняшек родили пять матерей в Новосибирской области
В Новосибирской области несколько матерей родили на свет тройню, сообщили в Новосибирскстате.
9 июля, 03:15
Июнь
Мамы-малолетки: в Новосибирске две 14-летние девочки родили ребенка
В Новосибирской области озвучили возраст самых юных мам, подробности сообщил ЗАГС.
25 июня, 06:44
Февраль
Актриса из Новосибирска Мария Шумакова рассказала о своей первой беременности
Мария Шумакова, известная актриса из Новосибирска, рассказала на странице в известной соцсети о своей беременности и эмоциональных переживаниях.
13 февраля, 07:05
Январь
Супруге ветерана МЧС присвоили звание «Мать-героиня» по приказу Президента РФ
Президент России присвоил звание «Мать-героиня» супруге ветерана пожарной охраны, у которой 14 детей.
25 января, 04:54
Ноябрь 2023
Самой молодой мамой из Новосибирской области стала 13-летняя девочка
В 2022 году в Новосибирской области самой молодой мамой стала 13-летняя девочка, как сообщили в Новосибирскстате в День матери.
26 ноября 2023, 06:27
День матери 2023: как звезды шоу-бизнеса из Новосибирска поздравляли своих мам
26 ноября 2023, 01:15
День матери 2023 в России: когда и как правильно поздравить маму с праздником
26 ноября 2023, 00:37
Два Дня матери 2023 в России: какого числа наш праздник, а когда иностранный
26 ноября 2023, 00:03
В Новосибирске четверть мам родили вне брака
24 ноября 2023, 09:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика