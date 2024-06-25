atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Дети становятся мамами

Мамы-малолетки: в Новосибирске две 14-летние девочки родили ребенка

25 июня 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
Дети становятся мамами

14-летние девочки родили ребенка и стали самыми юными мамами в Новосибирске

В Новосибирской области озвучили возраст самых юных мам, подробности сообщил ЗАГС.

Молодыми мамами стали девочки-подростки. Малышей родили две 14-летние школьницы, уточнили КП-Новосибирск в ЗАГСе по Новосибирской области. Произошло это в 2024 году.

Ранее Надежда Болтенко, уполномоченная по правам детей, сообщала, что такие семьи контролируют различные службы. Каждую ситуацию анализируют специалисты.

Статистика показывает, что ежегодно более 100 несовершеннолетних становятся родителями. Самым рекордным для региона случаем стали роды 11-летней девочки, а произошло это в период последних 11 лет.

В Новосибирске стало известно о судьбе ребенка, которого родила 11-летняя девочка
Узнать подробнее
Читайте также:
Мама-малолетка: в Новосибирске четвероклассница родила ребенка в 11 летАдвокат просит выяснить, не насиловали ли родившую 11-летнюю школьницу в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Загс#Роды#Мама
Подпишитесь
Котят в подвале замуровала УК в Новосибирске — активисты добиваются возбуждения дела
Сегодня, 03:17
Полиция ищет неправильно собиравших валежник жителей Новосибирской области
Сегодня, 04:39
Двукратным обладателем кубка Стэнли стал новосибирец Владимир Тарасенко
Сегодня, 03:47
Секреты привлечения денег раскрыла новосибирская ведьма из «Битвы экстрасенсов»
Сегодня, 02:59
Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад о расселении ветхого дома в Новосибирске
Сегодня, 02:57
Дефицит учителей в школах Новосибирской области: кто наиболее востребован?
Сегодня, 02:29