Мамы-малолетки: в Новосибирске две 14-летние девочки родили ребенка

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Молодыми мамами стали девочки-подростки. Малышей родили две 14-летние школьницы, уточнили КП-Новосибирск в ЗАГСе по Новосибирской области. Произошло это в 2024 году.
Ранее Надежда Болтенко, уполномоченная по правам детей, сообщала, что такие семьи контролируют различные службы. Каждую ситуацию анализируют специалисты.
Статистика показывает, что ежегодно более 100 несовершеннолетних становятся родителями. Самым рекордным для региона случаем стали роды 11-летней девочки, а произошло это в период последних 11 лет.