Адвокат просит выяснить, не насиловали ли родившую 11-летнюю школьницу в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 01:31
В Новосибирске 11-летняя девочка стала мамой. Правоохранительные органы займутся расследованием, чтобы выяснить, не было ли насилия в отношении этой девочки. Об этом рассказала порталу «НСН» известная адвокат Людмила Айвар.
Адвокат подчеркнула, что такая ситуация вызывает серьезное беспокойство. Она выразила надежду, что полиция и другие соответствующие органы будут разбираться в этом случае, чтобы установить, были ли эти отношения добровольными. Кроме того, ей интересно, кто является отцом ребенка.
Согласно законодательству, если отец ребенка не может содержать его, опекунами станут родители девочки. Также, если сама мать не может заботиться о ребенке, ей потребуются опекуны. В таком случае, юная мать может вернуться в школу и продолжить обучение, если она не будет выполнять обязанности родителя. Если же она решит вернуться в школу позже, ей предоставят возможность вернуться в тот же класс, где она училась ранее.
Айвар также отметила, что дальнейшая судьба девочки будет зависеть от ее семейного положения. Если у нее есть надежная семья, то вероятно, она останется с родителями, а они станут опекунами новорожденного ребенка. В этом случае родители отца будут обязаны содержать ребенка и могут быть привлечены к уплате алиментов.