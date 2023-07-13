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Адвокат просит выяснить, не насиловали ли родившую 11-летнюю школьницу в Новосибирске

13 июля 2023, 01:29
Фото: 1MI
11-летняя школьница родила ребёнка
Адвокат требует провести проверку на предмет насилия в отношении 11-летней девочки, которая стала мамой в Новосибирске; родителями новорожденного будут назначены опекуны, а сама мать имеет возможность вернуться в школу.

В Новосибирске 11-летняя девочка стала мамой. Правоохранительные органы займутся расследованием, чтобы выяснить, не было ли насилия в отношении этой девочки. Об этом рассказала порталу «НСН» известная адвокат Людмила Айвар.

Адвокат подчеркнула, что такая ситуация вызывает серьезное беспокойство. Она выразила надежду, что полиция и другие соответствующие органы будут разбираться в этом случае, чтобы установить, были ли эти отношения добровольными. Кроме того, ей интересно, кто является отцом ребенка.

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Согласно законодательству, если отец ребенка не может содержать его, опекунами станут родители девочки. Также, если сама мать не может заботиться о ребенке, ей потребуются опекуны. В таком случае, юная мать может вернуться в школу и продолжить обучение, если она не будет выполнять обязанности родителя. Если же она решит вернуться в школу позже, ей предоставят возможность вернуться в тот же класс, где она училась ранее.

Айвар также отметила, что дальнейшая судьба девочки будет зависеть от ее семейного положения. Если у нее есть надежная семья, то вероятно, она останется с родителями, а они станут опекунами новорожденного ребенка. В этом случае родители отца будут обязаны содержать ребенка и могут быть привлечены к уплате алиментов.

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