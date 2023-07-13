Адвокат просит выяснить, не насиловали ли родившую 11-летнюю школьницу в Новосибирске

Согласно законодательству, если отец ребенка не может содержать его, опекунами станут родители девочки. Также, если сама мать не может заботиться о ребенке, ей потребуются опекуны. В таком случае, юная мать может вернуться в школу и продолжить обучение, если она не будет выполнять обязанности родителя. Если же она решит вернуться в школу позже, ей предоставят возможность вернуться в тот же класс, где она училась ранее.