Через год, в 2021 году, публичная жизнь героев немного успокоилась. Журналисты узнали, что после родов отец охладел к своей подруге. Расстроенная девушка, как она сама призналась, начала пропускать уроки, врать, изменять и использовать других парней, чтобы забыть парня. Сейчас девочке 17 лет. Она воспитывает ребенка одна и активно ведет соцсети.