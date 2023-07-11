Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:59
Специалисты службы ЗАГС ранее сообщали, что в 2022 году в Новосибирске родили 217 девушек в возрасте от 13 до 18 лет. Во второй раз матерями стали сибирячки в возрасте 16-17 лет. Ни одна несовершеннолетняя жительница региона не родила третьего ребенка. В течение 2022 года отцами стали 17 несовершеннолетних юношей в возрасте 16-17 лет.
По новой статистике ЗАГС за первую половину года, в 2023 году самой юной мамой стала 11-летняя девочка. Она учится в 4-м классе. Этот случай фиксируется впервые за 10 лет. Обычно мамочки-подростки постарше. О судьбе ребенка ничего не известно, как и его пол.
Громких историй с несовершеннолетними матерями в Новосибирске практически нет, поэтому напомним, что в 2020 году 13-летняя жительница Красноярского края заявила о беременности от 10-летнего парня. Особенно удивлял юный возраст отца. Оказалось, что на самом деле школьница забеременела от старшеклассника. Однако молодые влюбленные стали известными, активно пользовались социальными сетями и появлялись на телевизионных шоу, например, в программе «Прямой эфир» у Андрея Малахова.
Через год, в 2021 году, публичная жизнь героев немного успокоилась. Журналисты узнали, что после родов отец охладел к своей подруге. Расстроенная девушка, как она сама призналась, начала пропускать уроки, врать, изменять и использовать других парней, чтобы забыть парня. Сейчас девочке 17 лет. Она воспитывает ребенка одна и активно ведет соцсети.