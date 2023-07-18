Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:16
В Новосибирской области 14-летняя девочка стала мамой. Информация об этом появилась у издания «МК в Новосибирске».
Ребенку уже 5 лет, он появился на свет в 2018 году. Семья находится в трудном финансовом положении, молодая мама говорит, что не может позволить себе прокормить ребенка и просит помощи.
Волонтеры заинтересовались необычным случаем. Заботливые жители города собирают средства для поддержки молодой мамы и ее ребенка.
Напомним, что 10 лет назад самой юной мамой стала 10-летняя девочка. Сейчас ей около 20 лет.