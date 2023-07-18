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14-летняя девочка из Новосибирской области родила ребенка и не может его прокормить

18 июля 2023, 01:14
Фото: 1MI
Семья находится в трудном материальном положении
14-летняя девочка из Новосибирской области стала мамой в 2018 году, и сейчас ее семья нуждается в материальной поддержке.

В Новосибирской области 14-летняя девочка стала мамой. Информация об этом появилась у издания «МК в Новосибирске».

Ребенку уже 5 лет, он появился на свет в 2018 году. Семья находится в трудном финансовом положении, молодая мама говорит, что не может позволить себе прокормить ребенка и просит помощи.

Волонтеры заинтересовались необычным случаем. Заботливые жители города собирают средства для поддержки молодой мамы и ее ребенка.

Напомним, что 10 лет назад самой юной мамой стала 10-летняя девочка. Сейчас ей около 20 лет.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Дети#Новосибирская область#Мать#Родители
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