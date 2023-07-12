Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В Новосибирской области появилась информация о ребенке, который был рожден 11-летней девочкой. Молодая мама учится в 4-м классе. Министерство здравоохранения региона прокомментировало этот случай в своем Телеграм-канале.
Представители ведомства отметили, что за последние годы не было ни одного случая рождения у 11-летних девочек, кроме того, который произошел 10 лет назад. Ребенок, родившийся на тот момент, сейчас уже ходит примерно в четвертый-пятый класс, а его маме около 20 лет.
Ранее врачи отмечали, что оптимальный возраст для материнства — от 19 до 30 лет. В это время женское тело лучше всего подготовлено для беременности, и у ребенка меньше вероятность развития каких-либо патологий.