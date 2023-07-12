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В Новосибирске стало известно о судьбе ребенка, которого родила 11-летняя девочка

12 июля 2023, 03:23
Фото: 1MI
Девочка родила ребенка
В Новосибирской области родился ребенок у 11-летней девочки, что является редким исключением, так как последний аналогичный случай произошел 10 лет назад.

В Новосибирской области появилась информация о ребенке, который был рожден 11-летней девочкой. Молодая мама учится в 4-м классе. Министерство здравоохранения региона прокомментировало этот случай в своем Телеграм-канале.

Представители ведомства отметили, что за последние годы не было ни одного случая рождения у 11-летних девочек, кроме того, который произошел 10 лет назад. Ребенок, родившийся на тот момент, сейчас уже ходит примерно в четвертый-пятый класс, а его маме около 20 лет.

Ранее врачи отмечали, что оптимальный возраст для материнства — от 19 до 30 лет. В это время женское тело лучше всего подготовлено для беременности, и у ребенка меньше вероятность развития каких-либо патологий.

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