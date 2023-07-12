Представители ведомства отметили, что за последние годы не было ни одного случая рождения у 11-летних девочек, кроме того, который произошел 10 лет назад. Ребенок, родившийся на тот момент, сейчас уже ходит примерно в четвертый-пятый класс, а его маме около 20 лет.